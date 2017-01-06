Соблюдать этические правила

В Западно-Казахстанском областном суде состоялся «круглый стол», в ходе которого члены Комиссии по судейской этике филиала судей Западно-Казахстанского областного суда Х. Аманкулов, Е. Боранбаев, Г. Даулеткалиева, Т. Уразова обсудили с судьями области нормы нового Кодекса судейской этики и выполнение поставленных задач и поручений Главы государства, данных на VII Съезде судей.

В ходе мероприятия было отмечено, что работа Комиссии по судейской этике направлена на то, чтобы судьи при исполнении своих обязанностей не только профессионально выполняли свою работу, но и при этом вели себя беспристрастно, достойно, не допускали грубого, нетактичного отношения к участникам процесса. Важным направлением работы Комиссии по судейской этике является искоренение в судейской среде коррупции и условий ее возникновения. Каждому случаю нарушения судейской этики должна быть дана принципиальная оценка, поэтому важным направлением работы Комиссии является проведение профилактических мероприятий, принятие действенных мер по их предупреждению и искоренению условий их возникновения.

Члены Комиссии отметили, что неэтичное поведение судьи, а также некорректные высказывания в присутствии сторон в процессе, непроцессуальное общение с участниками судебного процесса вызывают порой оправданные сомнения в справедливости, объективности и беспристрастности судьи, рассматривающего дело, и как следствие, порождают обоснованные жалобы в адрес судей.

Для судьи законом установлены строго определенные границы его поведения. За непроцессуальные контакты судью привлекают к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Деятельность Судебного жюри и Комиссии по судейской этике направлена на повышение ответственности судей за допущенные нарушения норм закона, судейской этики, усиление профилактической работы среди судей по предупреждению коррупционных и иных противоправных действий.

Председатель Комиссии по судейской этике Хабибула Аманкулов сообщил, что при отправлении правосудия судья обязан демонстрировать и продвигать высокие стандарты поведения с целью укрепления веры общественности в систему правосудия, что является основой для поддержания независимого правосудия, обеспечивающего гармоничное сочетание защиты интересов личности, общества и государства. Поэтому служители Фемиды, принимая властные полномочия по отправлению правосудия, добровольно налагают на себя ограничения, связанные с соблюдением этических правил поведения, определенные стандарты, правила и принципы поведения, с тем чтобы обеспечить надлежащее качество отправления правосудия.

Наряду с властными полномочиями судьи служители Фемиды добровольно налагают на себя ограничения, связанные с соблюдением этических правил поведения при отправлении правосудия, которое выражается в верности присяге, неукоснительном следовании законам, сохранении личного достоинства. Судья обязан избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, причинить ущерб репутации судьи и поставить под сомнение его объективность и беспристрастность при осуществлении правосудия, не пользоваться служебным положением в своих личных интересах, интересах членов семьи, родственников и близких, принимать решение в соответствии с законом и совестью, вне работы вести себя так, чтобы не было оснований для сомнений в его порядочности и честности, действия и поступки не должны порочить звание судьи и умалять авторитет судебной власти, избегать посещения любых мест, компрометирующих его репутацию. Судье следует обеспечивать высокую культуру ведения судебного заседания, вести себя достойно, вежливо и требовать такого же поведения от участников процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании. Судье также следует воздерживаться от публичных заявлений, касающихся законности судебных решений, не вступивших в законную силу, и комментариев, которые могут подорвать репутацию судебной системы и причинить ущерб интересам правосудия.

В ходе мероприятия было особо отмечено, что правила поведения, установленные настоящим Кодексом, обязательны для каждого судьи Республики Казахстан, независимо от занимаемой должности, а также для судей, находящихся в отставке, но сохраняющих звание судьи и принадлежность к судейскому сообществу.

Вместе с тем при нарушении положений настоящего Кодекса в отношении судьи могут быть приняты меры общественного воздействия, предусмотренные положением о Комиссии по судейской этике.

Хабибула Аманкулов,

председатель Комиссии по судейской этике филиала

Союза судей Западно-Казахстанской области