Как защититься от штрафов
6 января 2017, 10:40
За нарушение порядка регистрации предусмотрена ответственность как в отношении тех, кто проживает без регистрации, так и собственников помещений.
Вся страна обсуждает введение регистрации за временное проживание. Почти все против. Я же поддерживаю саму идею регистрации, но против порядка, что нужно для это посещать ЦОНы. Пусть разработают систему без таких посещений, потому что на это уходит много времени. И пусть отменят сбор за регистрацию.
За нарушение порядка регистрации предусмотрена ответственность по ст. 492 и 493 КоАП как в отношении тех, кто проживает без регистрации, так и собственников помещений.
Если в отношении вас составили протокол, то рекомендую следующие действия.
Протокол это документ, который фиксирует нарушение, а штраф налагается после составления протокола на основании постановления.
В протоколе обязательно в строке «Объяснения» напишите, что вы не согласны с протоколом и почему. Если места в протоколе мало, обычно три строки, то напишите объяснение на отдельном листе, а в протоколе напишите, что объяснение прилагается отдельно.
Далее, в протоколе укажите, какой вам язык нужен. Выбирайте тот, который вы лучше знаете. А если вы не знаете хорошо казахский или русский, то укажите, что нуждаетесь в переводчике.
Есть в протоколе такая срока «Нуждаетесь в защитнике». Смело ставьте «Да» и тогда вам полиция обязана представить бесплатного защитника.
Поле составления протокола вы можете сразу же подать полицейскому вот такие ходатайства.
**** Начальнику РОВД
Такого то района
Такого города
от ФИО
номер телефона
ЗАЯВЛЕНИЕ
В отношении меня составлен Протокол об административном правонарушении от __________ года №___________.
В соответствии с ч. 4 ст. 683 КоАП РК просим Вас после составления протокола передать дело в суд для рассмотрения его судьей.
_______________ФИО дата*******
В этом случае по закону протокол должен быть передан в суд и рассмотрен судьей. Если же вы не подадите такое заявление, то дело рассмотрит полиция. Разница между судом и полицией в том, что в суде больше шансов быть выслушанным.Если несмотря на вашу заявление о передаче дела в суд, его рассмотрела полиция и наложила штраф, то такой штраф подлежит отмене.
Также предлагаю подать еще одно ходатайство
***Начальнику РОВД
Такого то района
Такого города
от ФИО
номер телефона
ЗАЯВЛЕНИЕ
В отношении меня составлен Протокола об административном правонарушении от __________ года №___________.
В соответствии с ч. 2 ст. 750 КоАП РК просим Вас обеспечить участие защитника.
_______________ФИО дата*******
Это как бы дублирует вашу просьбу в протоколе, но как говорят кашу маслом не испортишь. Если вам не дали защитника и наложили штраф, то постановление подлежит отмене.
Ну, а в суде вам нужно доказывать, что вы не нарушили порядок регистрации. Для этого можно использовать показания свидетелей, документы, и всё что вы посчитаете нужным.
Ну, а если вы всё же виноваты, то можете раскаяться и тогда суд может на 30% снизить штраф, то есть вместо 15 883 тенге вас отштрафуют на 11 118 тенге.
Такой порядок защиты можно применять во всем видам дел об административных нарушениях.
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