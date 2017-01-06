В Акмолинской области на ж/д путях от удара током погиб подросток
6 января 2017, 10:50
Он задел контактную линию электропередач.
В городе Атбасар Акмолинской области произошел несчастный случай с несовершеннолетним 2001 года рождения, передает телеканал "Хабар".
Пятнадцатилетний подросток находился на железнодорожных путях. При попытке прохода через вагон он задел контактную линию электропередач. В результате подросток скончался на месте от удара током. По данному факту идет проверка.
Фото: gogallery.ru
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