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В Акмолинской области на ж/д путях от удара током погиб подросток

6 января 2017, 10:50

Он задел контактную линию электропередач.


В городе Атбасар Акмолинской области произошел несчастный случай с несовершеннолетним 2001 года рождения, передает телеканал "Хабар".

Пятнадцатилетний подросток находился на железнодорожных путях. При попытке прохода через вагон он задел контактную линию электропередач. В результате подросток скончался на месте от удара током. По данному факту идет проверка.

Фото: gogallery.ru

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