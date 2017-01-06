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Пересмотреть порядок финансирования

 

 Группа депутатов Мажилиса РК обратилась с запросом на имя Премьер-министра РК Б. Сагинтаева о необходимости пересмотра порядка финансирования модернизации ЖКХ.

 Они напомнили, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана сделал акцент на необходимости осуществления жесткого контроля за эффективным расходованием средств.

 В соответствии с этим поручением Комиссия по контролю за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Национального фонда РК на реализацию государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» по направлению «Модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водои теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры» при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК ознакомилась с информацией Министерства национальной экономики РК, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и акиматов городов Астана и Алматы.

 Согласно данной информации в рамках программы на модернизацию ЖКХ было выделено в 2015 и 2016 годах 150 млрд тенге (60 млрд тенге и 90 млрд тенге).

 Вместе с тем, если освоение бюджетных средств в 2015 году составило 97 процентов, то объем их освоения в 2016 году на 1 декабря составил 44,6 млрд тенге, или 51 процент.

 Представители Министерства национальной экономики РК пояснили, что выделенные в 2016 году деньги предусмотрены на два года, поэтому остаток неосвоенных средств перейдет на следующий год и будет полностью освоен в 2017 году.

 Однако, по мнению Комиссии, данный порядок финансирования не эффективен, так как неосвоенные бюджетные средства в 2016 году (а это 45 млрд тенге) фактически находятся на счетах естественных монополистов без движения и не приносят положительного эффекта для экономики страны. В то время как они могли быть использованы на другие более неотложные нужды.

 В связи с этим депутаты предложили принять меры по эффективному и своевременному использованию и освоению выделенных средств, а также пересмотреть порядок финансирования модернизации ЖКХ, предусмотрев освоение выделенных средств в течение года.

 

6 января 2017, 10:52
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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