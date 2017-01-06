Трамп передумал строить стену на границе за счет Мексики
6 января 2017, 10:59
Республиканец намерен обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать проект за счет американского бюджета.
Избранный президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи построить стену на границе с Мексикой за счет латиноамериканской страны, сообщает CNN, передает Lenta.ru.
Таким образом, как отмечает Politico, администрация Трампа решила воспользоваться подписанным в 2006 году президентом США Джорджем Бушем законом, регламентирующим строительство 700-мильной защитной стены на границе с Мексикой. Отмечается, что проект так и не был реализован.
13 декабря сообщалось, что архиепископ Мехико Норберто Ривера попросил Деву Марию Гваделупскую, которая почитается как небесная покровительница Мексики, смягчить отношение Дональда Трампа к иммигрантам. Кардинал попросил Деву Марию «прикоснуться к очерствевшему сердцу» Трампа, чтобы он увидел в мексиканцах братьев и был к ним снисходителен.
В ноябре МИД Мексики пообещал помочь гражданам страны, эмигрировавшим в США и рискующим столкнуться с проблемами после победы Трампа.
Республиканец должен вступить в должность 20 января. До этого он неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, которая оплатит ее сооружение. Президент латиноамериканской страны Пенья Ньето отказался финансировать проект.
Кроме того, Трамп угрожал разорвать соглашение о зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой (NAFTA). После победы республиканца мексиканский песо упал до рекордной отметки.
Фото: Carlos Barria / Reuters
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