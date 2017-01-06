Назначен заместитель акима Актобе
6 января 2017, 11:01
Им стала Лаззат Уразбаева.
Лаззат Уразбаева назначена заместителем акима Актобе Ильяса Испанова на время отпуска по уходу за ребенком основного работника, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы акимата города.
Уразбаева Лаззат Аманжоловна родилась в 1971 году. Образование высшее, окончила Актюбинский университет им.К.Жубанова по квалификации учитель общетехнических дисциплин и физики, Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова по специальности юриспруденция,бакалавр права, университет «Туран-Астана» по квалификации магистр педагогики и психологии. Работала учителем Тогузской средней школы Шалкарского района, учителем средней школы №24 г.Актобе, директором средней школы №40. До назначения на данную должность работала руководителем ГУ «Отдел образования г.Актобе».
Лаззат Аманжоловна будет курировать вопросы:
- обороны, исполнения всеобщей воинской обязанности, организации мероприятий по воинской приписке и призыву на военную службу, а также гражданской обороны;
- общественного порядка и безопасности, координация деятельности центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства города Актобе;
- образования, детского дошкольного воспитания и обучения, организации и обеспечения обязательного бесплатного среднего образования;
- социальной помощи и социального обеспечения, охраны материнства и детства, координации благотворительной помощи, обеспечения занятости населения;
- культуры и спорта, материально-технического обеспечения учреждений культуры, поддержки культурно-досуговой работы, работы городских библиотек, развития национальных и массовых видов спорта, проведения спортивных соревнований на городском уровне, подготовки и участия членов сборных команд города по различным видам спорта;
- проведения государственной информационной политики через средства массовой информации, развития государственного языка и других языков народов Казахстана;
- проведения молодежной политики;
- организации бесплатного подвоза учащихся школ в сельских округах;
- координации оказания государственных услуг;
- организации работы по внесению на рассмотрение маслихата города Актобе необходимых материалов по наименованию и переименованию улиц города областного значения, составных частей населенных пунктов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.
Фото: акимат города Актобе
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