В Казахстане изменили правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания

Возврат из бюджета и зачет излишне или ошибочно уплаченных сумм поступлений осуществляется на основании платежных поручений органов госдоходов.

Приказом Министра финансов РК от 11 ноября 2016 года внесены изменения и дополнения в Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, сообщает Zakon.kz.





Так, одна из обновленных норм касается возврата из бюджета или зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений по кодам классификации поступлений в бюджет ЕБК РК, который осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.





Возврат из бюджета и зачет излишне или ошибочно уплаченных сумм поступлений осуществляется на основании платежных поручений органов государственных доходов.





Для возврата из бюджета плательщикам, зачета между кодами бюджетной классификации поступлений, между органами государственных доходов излишне уплаченных, ошибочно поступивших сумм органом государственных доходов по ИС «Казначейство-клиент» представляется электронный образ платежного поручения по форме, установленной постановлением Правления Национального Банка РК от 28 января 2016 года № 30 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений».





При передаче платежных поручений на возврат и зачет из информационной системы Централизованный унифицированный лицевой счет в ИС ИИСК посредством интеграционной шины центральный уполномоченный орган государственных доходов направляет электронные реестры платежных поручений, заверенные ЭЦП.





При представлении в территориальные органы казначейства платежных поручений на бумажном носителе, органы государственных доходов предоставляют в двух экземплярах реестр платежных поручений по форме согласно приложению 63 к настоящим Правилам; платежное поручение по форме, утвержденной Постановлением №30.





Заполнение платежного поручения для проведения зачета и возврата излишне уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей, пеней в бюджет, представляемого органами государственных доходов в территориальное подразделение казначейства, осуществляется в соответствии с Правилами ведения лицевых счетов, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года.

В случае отсутствия или изменения реквизитов в Справочнике получателей денег на возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм в бюджет орган государственных доходов формирует в ИС «Казначейство-клиент» электронный образ заявки на ввод получателя денег.





Орган государственных доходов обеспечивает достоверность и правильность оформления заявки на ввод получателя денег и на внесение изменений реквизитов получателя денег.





Территориальное подразделение казначейства осуществляет прием платежных поручений, поступивших от органов государственных доходов по ИС «Казначейство-клиент» или на бумажном носителе, в течение рабочего дня до 16.00 часов. Документы, поступившие после 16.00 часов, исполняются либо возвращаются без исполнения не позднее следующего рабочего дня.





Приказ вводится в действие после дня его государственной регистрации (30 декабря 2016 года).



