Улучшить условия для бизнеса

Сахибам Садырова

С начала 2016 года Палатой предпринимателей г. Алматы защищены права и законные интересы бизнес-сообщества на сумму свыше пяти миллиардов тенге, вынесено более 50 решений суда в пользу субъектов малого и среднего бизнеса.

Об этом в ходе интервью рассказала начальник отдела правовой поддержки и общественного мониторинга Палаты предпринимателей г. Алматы Салтанат Лесбаева.

- Салтанат Тастемировна, каким выдался уходящий год и какие итоги вы можете подвести?

- В этом году Палатой предпринимателей г. Алматы проведена большая работа по защите прав представителей бизнес-сообщества, поскольку это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Полный отсчет будет выдан в начале следующего года, однако с января по октябрь рассмотрено 337 обращений от бизнесменов. 143 человека проконсультированы, а 302 смогли полностью решить свои проблемы. В Национальной палате предпринимателей РК создан Совет по защите прав предпринимателей, такой орган имеется и в региональных палатах. Алматинский Совет возглавляет Тлек Байгабулов. В его состав входят депутаты Маслихата, представители прокуратуры и Департамента Министерства по делам государственной службы РК по г. Алматы, юристы-практики, общественные деятели. Каждый месяц эксперты обсуждают пути решения конкретных ситуаций, связанных с ущемлением законных интересов субъектов бизнеса, с участием самих предпринимателей и должностных лиц уполномоченных госорганов. На данной площадке бизнесмены напрямую обращаются к чиновникам, задают им конкретные вопросы по своей проблеме. По итогам каждого заседания участники встречи принимают резолюции, на основе которых решаются проблемы. Так, в этом году проведено 16 заседаний Совета, на которых рассматривалось около 30 актуальных вопросов, в результате обсуждений половина из них была решена. Практически каждый день мы находимся в судах, где представляем интересы предпринимателей. В среднем судебное разбирательство длится два месяца. За это время назначается более пяти судебных заседаний. В этом году защищены права и законные интересы бизнес-сообщества на сумму свыше пяти миллиардов тенге, около 50 судебных разбирательств завершилось в пользу предпринимателей.

- Защищать права предпринимателей Палата начала относительно недавно. Какая тенденция наблюдается за три года?

- Палата создана 8 октября 2013 года. В мегаполисе зарегистрировано более 150 тыс. субъектов МСБ, около тысячи представляют крупный бизнес города. По инициативе ПП г. Алматы открыто семь отраслевых ресурсных учебно-методических центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. На базе четырех из них функционируют отраслевые кластеры подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации кадров. Создан молодежный ресурсный центр инноваций и карьерного роста на базе колледжа новых технологий одного из ведущих в стране. За столь короткий срок можно отметить, что уровень доверия к деятельности Палаты значительно вырос. Тенденция обращений из года в год растет. Если в 2014 году в Палату поступило всего 280 писем, то в 2015 году 494, в этом году их намного больше. Рост связан с тем, что поначалу многие предприниматели еще не знали, что в городе есть орган, защищающий их интересы. За это время предприниматели благодаря Палате смогли не только решить возникшие проблемы, но и повысить уровень своих знаний.

- А какого рода обращения к вам поступают чаще всего?

- Можно выделить наиболее часто затрагиваемые проблемы. Большая часть вопросов касается налогообложения 20 процентов, земельного законодательства, архитектуры, строительства 14 процентов, законности проверок государственных органов восемь процентов, проведения конкурсов и госзакупок пять процентов. Как показала практика, нередко предприниматели страдают от незаконных проверок государственных органов. Например, госинспектор по использованию и охране земель г. Алматы Н. Керимханов на основании акта о назначении проверки провел внеплановую проверку на земельном участке, принадлежащем индивидуальному предпринимателю М. Хасанову. В ходе проверки установлено, что ИП использует землю не по целевому назначению, также нарушения земельного законодательства не устранены и требования предписания не выполнены. Однако проверка проведена в отсутствие самого М. Хасанова и ему не вручены результаты обследования. Согласно ст. 145 Предпринимательского кодекса РК проверка проводится на основании акта о назначении проверки госорганом, п. 10 ч. 2 разъясняет права и обязанности проверяемого субъекта, предусмотренные ст. 155 настоящего Кодекса. По данному факту постановлением СМАС г. Алматы административное дело в отношении ИП прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Также нередки жалобы предпринимателей на действия правоохранительных органов. Например, работниками ТОО «Белый Ветер» в целях рекламирования продукции, реализуемой в магазинах, осуществлялась раздача газет и листовок на безвозмездной основе. При патрулировании территории УПП УВД Алмалинского района К. Жусиповым и У. Омиржановым их действия были квалифицированы как приставание в общественном месте и составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 449 КоАП «Приставание в общественных местах». В. Федорченко и Д. Дубинин являются сотрудниками товарищества. Они были одеты в форму с символикой ТОО «Белый Ветер». Указанная статья регулирует отношения лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, поэтому их незаконно привлекли к административной ответственности.

- Какие сложности возникают при взаимодействии с предпринимателями?

- Мы защищаем только добросовестных предпринимателей, которые не нарушают законодательство. Практика показывает, что многие представители бизнес-сообщества не знают всех своих прав. В Законе «О Национальной палате предпринимателей РК» в ст. 3 прописывается, что Палата защищает и представляет интересы субъектов предпринимательства, если у них возникают спорные вопросы с государственными органами. Очень часто к нам обращаются люди, у которых есть гражданско-правовые споры с другими предпринимателями. Допустим, один поставил какой-то товар, другие своевременно его не оплатили. К сожалению, мы не можем участвовать в таких конфликтах, потому что не можем принять только одну сторону. Однако мы каждому помогаем и всех консультируем. К тому же нас нередко пытаются использовать в качестве адвокатов, потому что мы оказываем бесплатную юридическую помощь. Зачастую в наш адрес поступают упреки, якобы мы обязаны им помочь. Чаще такие претензии исходят от индивидуальных предпринимателей, которые до 2017 года освобождены от оплаты членских взносов. Кроме того, очень много вопросов по защите прав потребителей, когда магазин продал товар, а потом покупатель возвращает его и требует выплаты компенсации.

- Как известно, НПП «Атамекен» работала над разработкой Предпринимательского кодекса. Как он применяется на практике?

- При активном участии Нацпалаты в прошлом году был принят Предпринимательский кодекс РК, который вступил в действие с 1 января текущего года. В данном Кодексе консолидированы и объединены многие законы. Казалось, вот он Кодекс, где собраны все нормы, касающиеся именно защиты прав предпринимателей. Однако за год его применение на практике показало не лучшие результаты. Надо признать, что Предпринимательский кодекс далеко не совершенный нормативный правовой акт, и в нем есть определенные недочеты. Палата предпринимателей г. Алматы в этом году приняла много замечаний по Кодексу. Недавно к нам обратилась группа предпринимателей с предложением по совершенствованию статей ПК. В новом году они будут направлены в Нацпалату для рассмотрения.