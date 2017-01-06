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Новости за сегодня

Назначен заместитель акима Актобе

 

Лаззат Уразбаева назначена заместителем акима Актобе Ильяса Испанова на время отпуска по уходу за ребенком основного работника, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы акимата города.

Уразбаева Лаззат Аманжоловна родилась в 1971 году. Образование высшее, окончила Актюбинский университет им.К.Жубанова по квалификации учитель общетехнических дисциплин и физики, Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова по специальности юриспруденция,бакалавр права, университет «Туран-Астана» по квалификации магистр педагогики и психологии. Работала учителем Тогузской средней школы Шалкарского района, учителем средней школы №24 г.Актобе, директором средней школы №40. До назначения на данную должность работала руководителем ГУ «Отдел образования г.Актобе».

Лаззат Аманжоловна будет курировать вопросы:

- обороны, исполнения всеобщей воинской обязанности, организации мероприятий по воинской приписке и призыву на военную службу, а также гражданской обороны;

- общественного порядка и безопасности, координация деятельности центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства города Актобе;

- образования, детского дошкольного воспитания и обучения, организации и обеспечения обязательного бесплатного среднего образования;

- социальной помощи и социального обеспечения, охраны материнства и детства, координации благотворительной помощи, обеспечения занятости населения;

- культуры и спорта, материально-технического обеспечения учреждений культуры, поддержки культурно-досуговой работы, работы городских библиотек, развития национальных и массовых видов спорта, проведения спортивных соревнований на городском уровне, подготовки и участия членов сборных команд города по различным видам спорта;

- проведения государственной информационной политики через средства массовой информации, развития государственного языка и других языков народов Казахстана;

- проведения молодежной политики;

- организации бесплатного подвоза учащихся школ в сельских округах;

- координации оказания государственных услуг;

- организации работы по внесению на рассмотрение маслихата города Актобе необходимых материалов по наименованию и переименованию улиц города областного значения, составных частей населенных пунктов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.

 

 

6 января 2017, 11:10
Источник, интернет-ресурс: Акимата Актобе

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