Назначен заместитель акима Актобе

Лаззат Уразбаева назначена заместителем акима Актобе Ильяса Испанова на время отпуска по уходу за ребенком основного работника, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы акимата города.

Уразбаева Лаззат Аманжоловна родилась в 1971 году. Образование высшее, окончила Актюбинский университет им.К.Жубанова по квалификации учитель общетехнических дисциплин и физики, Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова по специальности юриспруденция,бакалавр права, университет «Туран-Астана» по квалификации магистр педагогики и психологии. Работала учителем Тогузской средней школы Шалкарского района, учителем средней школы №24 г.Актобе, директором средней школы №40. До назначения на данную должность работала руководителем ГУ «Отдел образования г.Актобе».

Лаззат Аманжоловна будет курировать вопросы:

- обороны, исполнения всеобщей воинской обязанности, организации мероприятий по воинской приписке и призыву на военную службу, а также гражданской обороны;

- общественного порядка и безопасности, координация деятельности центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства города Актобе;

- образования, детского дошкольного воспитания и обучения, организации и обеспечения обязательного бесплатного среднего образования;

- социальной помощи и социального обеспечения, охраны материнства и детства, координации благотворительной помощи, обеспечения занятости населения;

- культуры и спорта, материально-технического обеспечения учреждений культуры, поддержки культурно-досуговой работы, работы городских библиотек, развития национальных и массовых видов спорта, проведения спортивных соревнований на городском уровне, подготовки и участия членов сборных команд города по различным видам спорта;

- проведения государственной информационной политики через средства массовой информации, развития государственного языка и других языков народов Казахстана;

- проведения молодежной политики;

- организации бесплатного подвоза учащихся школ в сельских округах;

- координации оказания государственных услуг;

- организации работы по внесению на рассмотрение маслихата города Актобе необходимых материалов по наименованию и переименованию улиц города областного значения, составных частей населенных пунктов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.