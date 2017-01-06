Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Нацвалюта взяла курс на укрепление

6 января 2017, 11:25

Объем торгов по доллару составил 19 млн 550 тыс. долларов.


Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 6 января 2017 года составил 330,45 (-2,11) тенге. По сравнению с утренней сессией 5 января (332,57/$1) нацвалюта укрепилась на 2,12 тенге, сообщает Zakon.kz.

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 330,2 тенге за доллар США, максимальный - 331,42 тенге. Объем торгов по доллару составил 19 млн 550 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 41. В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.

По данным Национального банка РК, официальный курс доллара на 6 января составляет 332,56 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код