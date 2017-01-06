Нацвалюта взяла курс на укрепление

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 6 января 2017 года составил 330,45 (-2,11) тенге. По сравнению с утренней сессией 5 января (332,57/$1) нацвалюта укрепилась на 2,12 тенге, сообщает Zakon.kz









По данным Национального банка РК, официальный курс доллара на 6 января составляет 332,56 тенге. На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 330,2 тенге за доллар США, максимальный - 331,42 тенге. Объем торгов по доллару составил 19 млн 550 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 41. В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.





Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.