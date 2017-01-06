Дети известных казахстанских спортсменов
6 января 2017, 11:32
Их родители достигли невероятных высот и стали кумирами многих казахстанцев.
Zakon.kz представляет подборку фото детей известных спортсменов Казахстана.
Давид и Михаэль - дети футболиста Марка Гурмана
27-летний защитник костанайского «Тобола» Марк Гурман, не только талантливый футболист, но и заботливый семьянин. Вместе со своей супругой Анной, спортсмен воспитывает двоих детей. С Давидом и Михаэлем спортсмен проводит все свое свободное время. Возможно, совсем скоро сыновья продолжат дело отца и деда и станут футболистами.
Злата - дочь велогонщика Алексея Луценко
Один из сильнейших велогонщиков Казахстана Алексей Луценко является отцом трехлетней очаровательной малышки Златы. С малых лет Злата сопровождает отца на всех крупных соревнованиях, являясь главным болельщиком и стимулом для казахстанского велосипедиста. Все победы Алексей посвящает своему чаду.
Александра - дочь тяжелоатлета Александра Зайчикова
Призер Олимпиады-2016 штангист Александр Зайчиков души не чает в своей дочери Саше. Малышка с ранних лет проявляет одаренность в творчестве, поет, танцует, и хочет стать спортсменкой.
Дани и Лия - дети футболиста Давида Лории
Один из самых популярных казахстанских футболистов Давид Лория и его супруга Инна - являются родителями Дани и Лии. По словам родных, Давид все свободное время посвящает своим детям, а пока папа на тренировках, сборах или соревнованиях, воспитанием детей занимается супруга Инна.
Даниэль - сын боксера Данияра Елеусинова
Олимпийский чемпион Рио боксер Данияр Елеусинов не так давно стал отцом. Первенца назвали красивым именем Даниэль. Спортсмен надеется, что сын продолжит его начинания, и в будущем станет чемпионом.
Руфия дочь пловчихи Зульфии Габидуллиной
Чемпионка Паралимпиады Зульфия Габидуллина является мамой талантливой Руфии. Девочка проявляет одаренность в учебе и творчестве. В следующем году планирует поступать в педагогический институт на художественный факультет
Фото из открытых источников
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