Дети известных казахстанских спортсменов

6 января 2017, 11:32

Их родители достигли невероятных высот и стали кумирами многих казахстанцев.


Zakon.kz представляет подборку фото детей известных спортсменов Казахстана.

Давид и Михаэль - дети футболиста Марка Гурмана



27-летний защитник костанайского «Тобола» Марк Гурман, не только талантливый футболист, но и заботливый семьянин. Вместе со своей супругой Анной, спортсмен воспитывает двоих детей. С Давидом и Михаэлем спортсмен проводит все свое свободное время. Возможно, совсем скоро сыновья продолжат дело отца и деда и станут футболистами.



Злата - дочь велогонщика Алексея Луценко



Один из сильнейших велогонщиков Казахстана Алексей Луценко является отцом трехлетней очаровательной малышки Златы. С малых лет Злата сопровождает отца на всех крупных соревнованиях, являясь главным болельщиком и стимулом для казахстанского велосипедиста. Все победы Алексей посвящает своему чаду.



Александра - дочь тяжелоатлета Александра Зайчикова



Призер Олимпиады-2016 штангист Александр Зайчиков души не чает в своей дочери Саше. Малышка с ранних лет проявляет одаренность в творчестве, поет, танцует, и хочет стать спортсменкой.



Дани и Лия - дети футболиста Давида Лории



Один из самых популярных казахстанских футболистов Давид Лория и его супруга Инна - являются родителями Дани и Лии. По словам родных, Давид все свободное время посвящает своим детям, а пока папа на тренировках, сборах или соревнованиях, воспитанием детей занимается супруга Инна.

Даниэль - сын боксера Данияра Елеусинова



Олимпийский чемпион Рио боксер Данияр Елеусинов не так давно стал отцом. Первенца назвали красивым именем Даниэль. Спортсмен надеется, что сын продолжит его начинания, и в будущем станет чемпионом.



Руфия дочь пловчихи Зульфии Габидуллиной



Чемпионка Паралимпиады Зульфия Габидуллина является мамой талантливой Руфии. Девочка проявляет одаренность в учебе и творчестве. В следующем году планирует поступать в педагогический институт на художественный факультет



Фото из открытых источников

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код