В Кыргызстане мать, задушившая двух малолетних детей, сядет в тюрьму на 20 лет

15 октября после конфликта со своим гражданским мужем, женщина зашла на кухню, где находилась ее дочь Э., 2008 года рождения.





Воспользовавшись беспомощностью девочки, она одела на ее голову целлофановый пакет и начала душить. Затем, в 18:00 она задушила вторую девочку Р., 2014 года рождения. Она также была задушена при помощи целлофанового пакета.





На судебном заседании подсудимая К.А. полностью признала свою вину в совершении данного преступления, сказав что была в бешенстве из-за того, что ее гражданский супруг решил жениться на другой.



