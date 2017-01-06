В Кыргызстане мать, задушившая двух малолетних детей, сядет в тюрьму на 20 лет
6 января 2017, 11:34
Мать осужденной отмечает, что, возможно, ее дочь пошла на убийство детей из-за жизненных трудностей.
Кочкорский районный суд приговорил к 20 годам лишения свободы 30-летнюю женщину за убийство собственных дочерей, передает сайт turmush.kg.
15 октября после конфликта со своим гражданским мужем, женщина зашла на кухню, где находилась ее дочь Э., 2008 года рождения.
Воспользовавшись беспомощностью девочки, она одела на ее голову целлофановый пакет и начала душить. Затем, в 18:00 она задушила вторую девочку Р., 2014 года рождения. Она также была задушена при помощи целлофанового пакета.
На судебном заседании подсудимая К.А. полностью признала свою вину в совершении данного преступления, сказав что была в бешенстве из-за того, что ее гражданский супруг решил жениться на другой.
По данным милиции, 16 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Чекилдек умерли две девочки. При выяснении обстоятельств мать девочек Айнура сообщила, что девочки накануне вечером приболели и она им дала лекарство от простуды.
Женщина рассказала: «Я искупала детей, а потом дала лекарства и уложила спать. На следующее утро девочки не проснулись».
Однако в ходе проведенной в рамках следствия экспертизы выяснилось, что девочки скончались от асфиксии (удушения).
Во время следствия Айнура объяснила убийство тем, что в последнее время видела свою смерть и не хотела, чтобы ее дочери зависели от других, и она их убила.
Суд признал ее виновной по ст. 97 УК КР («убийство»).
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