МИД о задержании бухгалтера посольства: Мы помогаем правоохранителям в расследовании

Пресс-служба МИД Казахстана официально прокомментировала задержание бывшего старшего бухгалтера Посольства Казахстана в Беларуси, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Национальное бюро РК по противодействию коррупции задержало бывшего старшего бухгалтера Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь А.Сейдуалиева.

В МИД подтвердили, что в период с ноября 2012 по январь 2016 года А.Сейдуалиев работал в должности старшего бухгалтера Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь. После завершения строительства нового здания Посольства РК в Минске и приемки его приемочной комиссией в декабре 2015 года при окончательных расчетах за выполненные работы с генеральным подрядчиком была выявлена недостача.

«В связи с этим Посол РК Е.Булегенов проинформировал руководство МИД РК и инициировал комплексный контроль финансово-хозяйственной деятельности Посольства сотрудниками службы внутреннего аудита МИД РК (январь-февраль 2016 года), по результатам которого материалы были переданы в Генеральную прокуратуру РК. В дальнейшем в мае 2016 года проверки Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК и Комитета финансового контроля МФ РК подтвердили ранее выявленные нарушения со стороны бывшего старшего бухгалтера Посольства РК А.Сейдуалиева, и материалы были переданы в Национальное бюро РК по противодействию коррупции», - говорится в сообщении.

Что касается строительства административного здания посольства и всех связанных с этим вопросов, в ведомстве отметили, что все обязательства между Посольством РК и генеральным подрядчиком ООО «Актив Бизнес Плюс» выполнены в полном объеме, о чем свидетельствует соответствующий акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительства объекта от 25 декабря 2015 года.

Новое административное здание Посольства РК введено в эксплуатацию с 1 февраля 2016 года. МИД и Посольство РК в Беларуси оказывают содействие правоохранительным органам Казахстана в проводимом расследовании.