Байден посоветовал Трампу повзрослеть

Так вице-президент США отреагировал на просьбу прокомментировать пристрастие избранного главы государства к выражению своего мнения посредством Twitter,

Вице-президент США демократ Джозеф Байден рекомендовал новому хозяину Белого дома республиканцу Дональду Трампу изменить модель поведения. С критикой в адрес 45-го президента США, инаугурация которого пройдет 20 января, Байден выступил во время вышедшего в эфир во вторник интервью телекомпании PBS.





Нынешнего заместителя главы американской администрации попросили прокомментировать пристрастие Трампа к использованию социальной сети Twitter для выражения своего мнения, в том числе порой в довольно резкой форме.



