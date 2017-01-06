Ещё 193 актюбинские семьи получили помощь из фонда "Парыз"
6 января 2017, 11:43
Работа по оказанию спонсорской помощи в области продолжается.
В ноябре 2016 г по инициативе акима области в регионе был создан благотворительный фонд "Парыз", в который внесли свой однодневный размер заработной платы госслужащие, предпринимаиели, профсоюзные организации.
Основная его цель- оказание помощи многодетным, малообеспеченным семьям, лицам с ограниченными возможностями.
19 ноября при поддержке Главы региона Бердыбека Сапарбаева к 25-летию Независимости РК была проведена благотворительная акция, в ходе которой более 1000 актюбинских семей получили помощь на 50 млн тенге.
В продолжение хорошей традиции в г. Актобе и всех районах области накануне Нового года 193 нуждающимся из благотворительного фонда «Парыз» выделена помощь в размере 23,9 млн. т.
В частности, в рамках данной помощи пенсионеру с. Аккемер Мугалжарского района Нагиеву Рахату на ремонт дома было выделено 503 тыс.т. Все работы будут проведены ТОО "Кайрат" совместно с руководством Аккемерского сельского округа.
Воспитанник детского дома, житель г. Эмба Мугалжарского района Амир Жагабаев получил квартиру, а также помощь в проведении ее ремонта.
Десятки семей получили материальную помощь на лечение в клиниках РК, закуп топлива, газификацию домов.
29 декабря 100 ветеранов ВОВ и инвалидов получили помощь в размере 100 тысяч тенге.
Работа по оказанию спонсорской помощи в области продолжается.
Фото: dariknews.bg
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