Как Рождество и Курбан айт стали в Казахстане выходными днями
6 января 2017, 11:43
Выходными днями эти праздники были официально объявлены сравнительно недавно.
В ночь с 6 на 7 января наступает Рождество Христово. В республике оно давно стало праздником, который отмечается вне зависимости от национальности и вероисповедания. Однако, следует напомнить, что выходным днем этот праздник был официально объявлен сравнительно недавно. Более 10 лет назад депутаты подготовили законопроект, который стал подарком для всех казахстанцев, реализовав таким образом поручение Президента страны, сообщает Zakon.kz
Тогда, в ходе 11 сессии Ассамблеи народов Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сделать религиозные праздники, первый день Курбан айта и православное Рождество, выходными днями. Однако ранее Конституционный совет принимал постановление о том, что объявление религиозных праздников государственными противоречит Основному Закону страны, в котором Казахстан признается светским государством.
Выход из этой ситуации был найден депутатами парламентской фракции «Асар» Назарбаевой Д.Н. и Киселёвым С.В., к которым впоследствии присоединились также Нигматулин Е.З., Нехорошев В.А. и ряд других депутатов. Суть их предложения заключалась в том, чтобы внести дополнения не в Закон «О праздниках в РК», а в действовавший тогда Закон «О труде» (ныне "Трудовой кодекс"), объявив эти дни нерабочими.
Первоначально данное нововведение было встречено довольно неоднозначно, некоторые депутаты указывали, что таким образом могут в определенной мере ущемляться интересы представителей иных конфессий, а также атеистов. Сторонники же законопроекта указывали, что в течение многих столетий православный праздник - Рождество Христово и мусульманский праздник Курбан айт стали традиционными, частью духовно-нравственной жизни народов, что следует учитывать тот факт, что православные и мусульмане составляют 95 процентов населения нашей страны.
В итоге их позиция была поддержана большинством депутатов, а также правительством страны и данный законопроект обрел силу официального документа - Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2005 года № 109-III «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан».
С тех пор, первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, и Православное Рождество, отмечаемое 7 января, являются выходными днями.
Фото: Казинформ
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