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Новости за сегодня

Триста пятьдесят тысяч граждан Китая посетят «ЭКСПО-2017»

 

5 января 2017 г. Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев принял участие в брифинге, организованном Комитетом по содействию международной торговле (КСМТ) Китая и посвященном участию КНР в предстоящей Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в г. Астане.

В мероприятии приняли участие представители 24 провинций, городов центрального подчинения и автономных районов КНР, крупных энергетических компаний и средств массовой информации центрального и регионального уровня, в том числе «Жэньминь жибао», агентство «Синьхуа», «China Daily», «CCTV», агентство «Phoenix» и т.д.

В своем выступлении Ш. Нурышев ознакомил собравшихся с ходом подготовки к выставке, рассказал об основных этапах содержательного наполнения «ЭКСПО-2017» и пригласил всех собравшихся принять активное участие в мероприятии. «В 2017 году китайским туристам будет предоставлена хорошая возможность посетить «ЭКСПО-2017» и изучить культурно-туристические особенности Казахстана в рамках развития двустороннего туристического сотрудничества», - отметил Ш. Нурышев.

Национальный комиссар павильона КНР, заместитель председателя КСМТ Ван Цзиньчжэнь в ходе выступления презентовал концепцию Павильона Китая и подчеркнул, что в период проведения «ЭКСПО-2017» будет организована экспозиция продукции крупнейших энергетических компаний Китая, таких как «CNPC», «State Grid corporation», «CGN», «Zhejiang Energy», «CGL» в сфере нефтехимии, солнечной, ядерной и ветровой энергетики. Ван Цзиньчжэнь также заявил, что по прогнозам КСМТ, около 350 000 китайских граждан посетят «ЭКСПО-2017».

По итогам брифинга состоялась встреча Ш. Нурышева с главой КСМТ Цзян Цзэнвэем. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, вопросы увеличения товарооборота между Казахстаном и Китаем в предстоящий период и сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций.

В ходе встречи была достигнута договоренность о совместном продвижении «ЭКСПО-2017» в крупных провинциях и городах КНР с участием представителей Посольства Казахстана и КСМТ, а также проведении Казахстанско-китайского энергетического форума в национальный день павильона Китая в период «ЭКСПО-2017», намеченного на 5 июля 2017 года.

Примечание: КСМТ создан в 1952 г., занимается продвижением товаров и услуг китайских компаний на мировые рынки. Сфера деятельности Комитета охватывает практически все предприятия и организации, представляющие промышленные и торговые отрасли экономики Китая.

В рамках своей деятельности Комитет организует такие мероприятия, как семинары, круглые столы, бизнес-форумы, выставки, участие в международных выставках «ЭКСПО».

6 января 2017, 11:40
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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