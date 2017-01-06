Цены предприятий-производителей промышленной продукции в 2016 году
В 2016 году цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 19,6%, горнодобывающей - на 14,1%. Произведенная продукция подорожала на 16,8%, услуги промышленного характера - на 3,6%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Декабрь 2016г. к
|
Январь-декабрь 2016г.
к январю-декабрю 2015г.
|
ноябрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
декабрю 2010г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
-1,7
|
15,5
|
32,3
|
16,8
|
Произведенная продукция
|
-1,9
|
16,8
|
31,1
|
18,0
|
Средства производства
|
2,5
|
7,0
|
64,5
|
20,8
|
Продукция промежуточного потребления
|
-2,4
|
18,2
|
26,4
|
19,1
|
Потребительские товары
|
0,4
|
11,0
|
60,3
|
12,3
|
Услуги промышленного характера
|
-0,3
|
3,6
|
49,6
|
6,9
За прошедший год цены предприятий-производителей на мазут стали выше на 36,6%, топливо дизельное - на 35,3%, пропан и бутан сжиженные - на 29%, газ природный - на 27%, металлические руды - на 16,3%, нефть - на 15%, бензин - на 13,7%, уголь - на 1,4%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 54,4%, свинец - на 51,9%, прокат черных металлов - на 39,8%, благородные металлы - на 30,1%, медь - на 24,3%, алюминий - на 19,6%.
Повышение цен наблюдалось на крупы на 37,6%, мясо птицы - на 24,9%, муку ржаную - на 20%, пшеничную - на 9,4%, сахар - на 19,1%, чай - на 15,3%, масло растительное - на 15,2%, молочные продукты - на 12,8%, мясо скота - на 10,8%, хлеб - на 10,4%, рыбу - на 7,2%, макаронные изделия - на 4,9%.
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