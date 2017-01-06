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Новости за сегодня

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в 2016 году

 

В 2016 году цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 19,6%, горнодобывающей - на 14,1%. Произведенная продукция подорожала на 16,8%, услуги промышленного характера - на 3,6%.

 

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение -

 

Декабрь 2016г. к

Январь-декабрь 2016г.

к январю-декабрю 2015г.

ноябрю 2016г.

декабрю 2015г.

декабрю 2010г.

Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера

-1,7

15,5

32,3

16,8

Произведенная продукция

-1,9

16,8

31,1

18,0

Средства производства

2,5

7,0

64,5

20,8

Продукция промежуточного потребления

-2,4

18,2

26,4

19,1

Потребительские товары

0,4

11,0

60,3

12,3

Услуги промышленного характера

-0,3

3,6

49,6

6,9

 

За прошедший год цены предприятий-производителей на мазут стали выше на 36,6%, топливо дизельное - на 35,3%, пропан и бутан сжиженные - на 29%, газ природный - на 27%, металлические руды - на 16,3%, нефть - на 15%, бензин - на 13,7%, уголь - на 1,4%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 54,4%, свинец - на 51,9%, прокат черных металлов - на 39,8%, благородные металлы - на 30,1%, медь - на 24,3%, алюминий - на 19,6%.

Повышение цен наблюдалось на крупы на 37,6%, мясо птицы - на 24,9%, муку ржаную - на 20%, пшеничную - на 9,4%, сахар - на 19,1%, чай - на 15,3%, масло растительное - на 15,2%, молочные продукты - на 12,8%, мясо скота - на 10,8%, хлеб - на 10,4%, рыбу - на 7,2%, макаронные изделия - на 4,9%.

 

r04-01-2017-2

 

6 января 2017, 11:51
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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