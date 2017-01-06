Цены предприятий-производителей промышленной продукции в 2016 году

В 2016 году цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 19,6%, горнодобывающей - на 14,1%. Произведенная продукция подорожала на 16,8%, услуги промышленного характера - на 3,6%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Декабрь 2016г. к Январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г. ноябрю 2016г. декабрю 2015г. декабрю 2010г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера -1,7 15,5 32,3 16,8 Произведенная продукция -1,9 16,8 31,1 18,0 Средства производства 2,5 7,0 64,5 20,8 Продукция промежуточного потребления -2,4 18,2 26,4 19,1 Потребительские товары 0,4 11,0 60,3 12,3 Услуги промышленного характера -0,3 3,6 49,6 6,9

За прошедший год цены предприятий-производителей на мазут стали выше на 36,6%, топливо дизельное - на 35,3%, пропан и бутан сжиженные - на 29%, газ природный - на 27%, металлические руды - на 16,3%, нефть - на 15%, бензин - на 13,7%, уголь - на 1,4%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 54,4%, свинец - на 51,9%, прокат черных металлов - на 39,8%, благородные металлы - на 30,1%, медь - на 24,3%, алюминий - на 19,6%.

Повышение цен наблюдалось на крупы на 37,6%, мясо птицы - на 24,9%, муку ржаную - на 20%, пшеничную - на 9,4%, сахар - на 19,1%, чай - на 15,3%, масло растительное - на 15,2%, молочные продукты - на 12,8%, мясо скота - на 10,8%, хлеб - на 10,4%, рыбу - на 7,2%, макаронные изделия - на 4,9%.