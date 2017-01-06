Об изменении цен на аренду коммерческой недвижимости за 2016 год
За прошедший год цены на аренду ресторанов, пунктов общественного питания и производственных помещений повысились по 1,5%, аренда паркингов стала дешевле на 5,1%.
|
Изменение цен на аренду коммерческой недвижимости
в процентах, прирост+, снижение-
|
|
Декабрь 2016г. к
|
Январь-декабрь 2016г.
к январю-декабрю 2015г.
|
IV квартал 2016г. к
|
ноябрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
декабрю 2010г.
|
III кварталу 2016г.
|
IV кварталу 2015г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда коммерческой недвижимости
|
-0,1
|
1,0
|
16,9
|
1,5
|
0,2
|
1,1
|
Помещения административно-офисного назначения
|
0,0
|
1,0
|
13,8
|
2,0
|
-0,1
|
1,3
|
Торговые помещения
|
-0,2
|
1,3
|
19,0
|
1,3
|
0,5
|
1,3
|
Рестораны и пункты общественного питания
|
0,4
|
1,5
|
15,1
|
2,5
|
0,4
|
1,5
|
Пункты бытового обслуживания, сервиса
|
0,0
|
-0,7
|
24,7
|
0,0
|
-0,3
|
-0,6
|
Складские помещения
|
0,0
|
1,0
|
16,0
|
1,0
|
0,2
|
1,0
|
Производственные помещения
|
0,0
|
1,5
|
23,2
|
3,0
|
-0,3
|
2,5
|
Паркинги
|
-0,1
|
-5,1
|
0,5
|
-0,9
|
-5,1
|
-5,0
|
Прочие типы коммерческой недвижимости
|
0,0
|
1,6
|
14,7
|
3,3
|
-0,2
|
1,9
В 2016 году прирост цен отмечен на аренду аптек на 4,3%, пунктов обмена валют - на 2,8%, промышленных баз - на 2,3%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 2,2%, кафе - на 2%, магазинов - на 1,7%.
Цены на аренду автомоек снизились на 2,3%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,9%, помещений под банковские филиалы - на 0,8%.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.