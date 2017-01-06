 
Облачно: слабый снег
-2°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 71%

Влажность: 92%

Давление: 745 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.00

6 января 

Курс НБРК

332.56

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.00

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

331.20

Продажа

332.20

Подробнее
352.00

6 января 

Курс НБРК

349.29

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

352.00

АСТАНА

Покупка

350.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

Об изменении цен на аренду коммерческой недвижимости за 2016 год

 

За прошедший год цены на аренду ресторанов, пунктов общественного питания и производственных помещений повысились по 1,5%, аренда паркингов стала дешевле на 5,1%.

 

Изменение цен на аренду коммерческой недвижимости

в процентах, прирост+, снижение-

 

Декабрь 2016г. к

Январь-декабрь 2016г.

к январю-декабрю 2015г.

IV квартал 2016г. к

ноябрю 2016г.

декабрю 2015г.

декабрю 2010г.

III кварталу 2016г.

IV кварталу 2015г.

 

 

 

 

 

 

 

Аренда коммерческой недвижимости

-0,1

1,0

16,9

1,5

0,2

1,1

Помещения административно-офисного назначения

0,0

1,0

13,8

2,0

-0,1

1,3

Торговые помещения

-0,2

1,3

19,0

1,3

0,5

1,3

Рестораны и пункты общественного питания

0,4

1,5

15,1

2,5

0,4

1,5

Пункты бытового обслуживания, сервиса

0,0

-0,7

24,7

0,0

-0,3

-0,6

Складские помещения

0,0

1,0

16,0

1,0

0,2

1,0

Производственные помещения

0,0

1,5

23,2

3,0

-0,3

2,5

Паркинги

-0,1

-5,1

0,5

-0,9

-5,1

-5,0

Прочие типы коммерческой недвижимости

0,0

1,6

14,7

3,3

-0,2

1,9

 

В 2016 году прирост цен отмечен на аренду аптек на 4,3%, пунктов обмена валют - на 2,8%, промышленных баз - на 2,3%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 2,2%, кафе - на 2%, магазинов - на 1,7%.

Цены на аренду автомоек снизились на 2,3%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,9%, помещений под банковские филиалы - на 0,8%.

 

r05-01-2016-1

 

6 января 2017, 11:49
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код