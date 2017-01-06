Об изменении цен на аренду коммерческой недвижимости за 2016 год

За прошедший год цены на аренду ресторанов, пунктов общественного питания и производственных помещений повысились по 1,5%, аренда паркингов стала дешевле на 5,1%.

Изменение цен на аренду коммерческой недвижимости в процентах, прирост+, снижение- Декабрь 2016г. к Январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г. IV квартал 2016г. к ноябрю 2016г. декабрю 2015г. декабрю 2010г. III кварталу 2016г. IV кварталу 2015г. Аренда коммерческой недвижимости -0,1 1,0 16,9 1,5 0,2 1,1 Помещения административно-офисного назначения 0,0 1,0 13,8 2,0 -0,1 1,3 Торговые помещения -0,2 1,3 19,0 1,3 0,5 1,3 Рестораны и пункты общественного питания 0,4 1,5 15,1 2,5 0,4 1,5 Пункты бытового обслуживания, сервиса 0,0 -0,7 24,7 0,0 -0,3 -0,6 Складские помещения 0,0 1,0 16,0 1,0 0,2 1,0 Производственные помещения 0,0 1,5 23,2 3,0 -0,3 2,5 Паркинги -0,1 -5,1 0,5 -0,9 -5,1 -5,0 Прочие типы коммерческой недвижимости 0,0 1,6 14,7 3,3 -0,2 1,9

В 2016 году прирост цен отмечен на аренду аптек на 4,3%, пунктов обмена валют - на 2,8%, промышленных баз - на 2,3%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 2,2%, кафе - на 2%, магазинов - на 1,7%.

Цены на аренду автомоек снизились на 2,3%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,9%, помещений под банковские филиалы - на 0,8%.