В ЮКО в выгребной яме обнаружили мертвого мужчину

Мужчину звали Михаил, он якобы несколько лет проработал в Швеции и недавно вернулся в Шымкент.

3 января труп мужчины в выгребной яме обнаружили в поселке Тогус ЮКО. Страшную находку сделала провизор близлежащей аптеки. Погибшему было около 40-45 лет, судя по ране на шее, его убили , передает , передает TVK





Корреспондентам удалось выяснить, что мужчину звали Михаил, он якобы несколько лет проработал в Швеции и недавно вернулся в Шымкент. В поселок Тогус он приехал 2 января, погостить у приятеля. Однако, как заверили хозяева дома, в котором погибший провел последние часы своей жизни, здесь гостя не очень-то ждали.





Фармацевт местной аптеки Ольга, которая обнаружила труп, рассказывает, что шла в уборную, по пути она увидела человеческую руку, торчащую из ямы. «Он лежал лицом вот видите углубление, вот там кровь еще, вот он лицом в этом был. Весь скрюченный был, штаны были спущены, у полицейских была версия, что он в туалет заходил», - рассказала сотрудница аптеки.





Как выяснилось, погибший вышел поздно вечером из дома в шапке и куртке друга и направился в магазин. У ларька он встретил нескольких мужчин, которые предложили ему выпить, после чего компания отправилась в дом одного из местных жителей. По словам подозреваемых, после выпитой бутылки спиртного Михаил начал грубить.





«Михаил начал ругаться и ударил Халмурада (прим. - одного из мужчин в компании), и у них вот эта ссора пошла. Они его завалили один сзади, начали пинать, бить его. Мы их начали разнимать, они ему глаз вот такой набили, губу разбили. Мы их разняли говорим все идите отсюда. А на следующий день Халмурад сказал, что они его убили», - рассказал один из подозреваемых.





Сейчас все причастные к этому делу люди взяты под стражу. По неофициальным данным, несколько лет назад Михаил совершил смертельное ДТП, из-за чего уехал за рубеж, однако соответствуют ли эта информация действительности неизвестно.



















