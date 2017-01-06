В Алматы пропал отец четверых детей
6 января 2017, 12:01
Информацию о пропаже мужчины распространяют через соцсети.
В Алматы пропал 40-летний Пархат Зурдинов, передает Zakon.kz.
"Друзья, максимальный репост. Пропал человек. Это брат руководителя танцевального ансамбля "Бахар". Зурдинов Пархат Маликович 26.10.1975 г. Вышел из дома 20 декабря 2016 года и до сих пор не вернулся. Был одет, кофта черного цвета, джинсы темно-синие, куртка темно-синего цвета, сапоги. Всем кто что либо знает о нем, или может видел где, сообщите родным и близким, мы ночами не спим. 4-ДЕТЕЙ ЖДУТ СВОЕГО ОТЦА. Люди добрые помогите найти его, очень Вас просим!!! Максимальный репост!!!!!!!!!!
87023330060
87474336171
87012120925
87073301401
(Обращат.только по этим телефонам)", - говорится в распространяемом сообщении.
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