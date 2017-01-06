Расул Мирзаев опознал в одном из напавших друга Хабиба Нурмагомедова
6 января 2017, 12:04
По неподтвержденным данным причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.
Госпитализированный в результате нападения боец ММА Расул Мирзаев опознал по фотографии одного из злоумышленников, сообщает Zakon.kz. Им оказался Камиль Аллахвердиев, друг бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.
По неподтвержденным данным причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.
Мирзаев был избит в ночь на субботу на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован. По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
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