Расул Мирзаев опознал в одном из напавших друга Хабиба Нурмагомедова

По неподтвержденным данным причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.

Госпитализированный в результате нападения боец ММА Расул Мирзаев опознал по фотографии одного из злоумышленников, сообщает сообщает Zakon.kz . Им оказался Камиль Аллахвердиев, друг бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.





По неподтвержденным данным причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.













Мирзаев был избит в ночь на субботу на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован. По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



