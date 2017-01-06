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Новости за сегодня

Б.Сапарбаев: Главная наша задача - обеспечить стабильность и безопасность в обществе

 

Вопросы занятости населения, трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в том числе по амнистии, а также недопущения роста безработицы и задолженностей заработной платы предприятиями были обсуждены в ходе совещания, прошедшего в акимате области, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

- Мы специально проводим совещание в начале года. Нам необходимо обсудить то, как мы будем действовать, чтобы добиться эффективных результатов. Наша задача - обеспечить стабильность и безопасность в обществе, - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к руководителям силовых структур, госорганов, представителям крупнейших компаний области.

Напомним, в декабре 2016 года в результате совместной операции КНБ и органов по противодействию коррупции и внутренних дел была пресечена деятельность организованных преступных групп, занимавшихся хищением и незаконным сбытом нефти с месторождений, расположенных в регионе. Были задержаны наиболее крупные организаторы и скупщики краденой нефти, водители. Средства, добытые незаконным путем, являлись основным источником доходом приверженцев нетрадиционных религиозных течений, проживающих в Байганинском, Темирском и Мугалжарском районах, через которые проходят нефтепроводы. Лица, занимавшиеся незаконным оборотом нефти, полностью прекратили свою деятельность.

В настоящее время предприятия, которые ранее временно приостановили свою деятельность в связи со спецоперацией, уже возобновили свою работу.

По данным Генеральной прокуратуры в незаконной транспортировке нефти были задействованы нефтевозы, принадлежащие жителям Байганинского района, для которых данный вид деятельности являлся единственным источником заработка. В связи, с чем Бердыбек Сапарбаев поручил принять меры по созданию новых рабочих мест и трудоустройству владельцев нефтевозов.

В результате совместной работы удалось добиться снижения количества последователей нетрадиционных религиозных течений, тяжких, особо тяжких преступлений.

Руководство ДВД области выразило опасения о том, что криминогенная ситуация в регионе может ухудшиться в связи с амнистией, которая проводится в Казахстане согласно Указу Президента к 25-летию Независимости РК. По данным департамента УИС в ближайшее время из мест лишения свободы будут освобождены 546 человек, в том числе 330 - жители области.

Глава региона поручил принять все меры по их социальной адаптации. Центры занятости будут консультировать каждого, предлагая им варианты трудоустройства и переобучения. В целях повышения правовой грамотности, каждый освободившийся из мест лишения свободы получит памятку с информацией о порядке устройства на работу. Для их трудоустройства имеется 160 квот рабочих мест, а также 260 вакансий.

Амнистированные смогут устроиться водителями такси, машинистами автокрана, экскаватора, слесарями-ремонтниками, газоэлектросварщиками, поварами, продавцами. Кроме того, на 2017 год предусмотрено 219 млн тенге на переобучение и подготовку 757 человек.

- Наша главная задача - принять меры по их социальной адаптации и трудоустроить каждого. Необходимо совместно с МВД, КУИС отработать все вопросы и работать с каждым персонально, а также держать их на контроле. Главное не допустить роста преступлений, - поручил аким области.

 

6 января 2017, 12:00
Источник, интернет-ресурс: Актюбинского областного акимата

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