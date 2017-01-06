Об экстрадиции, алиментах и УПК

Инеш Бержанова

В прошлом году Генеральная прокуратура изменила подходы к решению наболевших вопросов. И речь здесь не только о проектах, выражающих нестандартное видение проблем, но и в переориентированности главного надзорного ведомства на профилактику преступлений в целом. Об этом наш разговор с первым заместителем Генерального прокурора страны Иоганом Меркелем.

- Иоган Давидович, в рамках поручения Главы государства по обеспечению верховенства закона на Генеральную прокуратуру была возложена задача по реализации 32-го шага Плана нации - создание интернет-портала «Карта уголовных правонарушений». Удалось ли достичь желаемого результата - теперь население может контролировать эффективность работы органов внутренних дел?

- В целом мы - соисполнители многих поручений, прописанных в Плане нации. Мы работали по совершенствованию судебной системы, были соразработчиками изменений в Закон «О Высшем Судебном совете РК». Вместе с тем основная задача ведомства по реализации стратегического документа была все же ориентирована на создание базы данных по преступлениям в электронном формате.

Замечу, что ранее для того, чтобы проанализировать криминогенную ситуацию в том или ином регионе, нам приходилось затрачивать очень много времени и человеческих ресурсов. Но технологии сегодняшнего дня позволили значительно упростить эту работу. Мы создали геофизические карты, которые совместили с данными единого государственного реестра досудебных расследований. В последующем эти данные стали обновляться в автоматическом режиме. И получается, что на руках у нас постоянно имеется полная картина с количеством и характером преступлений на отдельных участках города, области, республики.

Это позволяет своевременно реагировать на изменения ситуации путем применения различного рода организационных мер. Конечно, чаще всего «фигурируют» в списках места наибольшего скопления людей - вокзалы, торгово-развлекательные центры, но бывает и так, что уголовные правонарушения совершаются в темных и отдаленных переулках. Происходящее анализируется, и на местах появляются дополнительные наряды полиции, видеокамеры, улучшается освещение и так далее.

Карта уже «работает» по стране, но мы и дальше ее совершенствуем, все больше ориентируя на простых граждан. Подобная информация может понадобиться им, к примеру, при выборе наиболее благоприятного места для покупки квартиры, размещения в гостинице, создания бизнеса. Мы даже запустили специальное одноименное приложение для мобильного телефона. Доступ к использованию системы свободен, и мы уверены, что это положительно скажется на показателях преступности в Казахстане.

Не менее эффективной, думаю, станет и инициированный нами проект по разработке аналогичным способом «карты дорожно-транспортных происшествий». Ведь места, где чаще всего происходят аварии, уже на контроле МВД, и там своевременно устанавливаются дополнительные знаки, улучшается дорожное покрытие.

- Нельзя не затронуть и разработанный вами законопроект по совершенствованию правоохранительной системы страны...

- Да, сейчас он находится на рассмотрении в Парламенте. Думаю, что с его принятием значительно возрастет доверие граждан ко всем правоохранительным органам Казахстана.

Согласно законопроекту будут урегулированы вопросы поступления к нам жалоб от населения. Дело в том, что многие недовольны нами, считая, что если ты обратился в Генеральную прокуратуру, вопрос обязательно будет решен. Но порой, это просто невозможно. Есть уже решение кассационной (ранее она называлась надзорной) коллегии Верховного суда, опротестовать которое мы не можем.

В связи с этим мы предложили закрепить условия, при которых прокуратура будет вести проверку. В итоге это будет возможным, если есть конфликт интересов в этом государственном органе, если человек не согласен с решением и по поручению Администрации Президента.

Затронули нововведения и работу специальных прокуроров. В законопроекте, в частности, регламентированы дела, по которым спецпрокуроры могут вести расследование. К слову, по некоторым из печальных событий этого лета в Актобе и Алматы спецпрокуроры вели собственное расследование и прежде всего для того, чтобы обеспечить объективность.

- Как вам удается минимизировать коррупционные риски?

- Мы активно работаем в этом направлении - начиная с отбора кадров. Теперь впервые поступающие на службу в прокуратуру проходят тестирование на знание законодательства в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Таким образом, предварительную оценку кандидаты получают уже в АДГСПК.

С этими результатами они приходят в Генеральную прокуратуру, где согласно новому проекту, инициированному в прошлом году главой ведомства Жакипом Асановым, принимают участие в конкурсе, исключающем личный контакт членов комиссии и кандидатов.

Признаюсь, что вся прежняя система была не совсем прозрачна. В рамках тех требований мы не могли «разглядеть», что это был за кандидат, чем он занимался раньше, его характер, способности.

Проблема, на наш взгляд, была решена введением новых условий конкурса по написанию эссе, решению кейсовых задач, прохождению на детекторе лжи, психологическому исследованию. Все задания, за исключением последнего, оцениваются по принципу слепого эксперта, когда член комиссии не видит кандидата и, читая работу, не знает фамилии автора. Информация о претенденте закодирована. Помещения, где проходит конкурс, оснащены видеокамерами, не допускается использование сотового телефона, а материалы позднее даже проверяются специальной программой на плагиат.

Что касается психологического исследования, то оно нацелено на выявление личностных качеств и мотиваций человека, способен ли он сам совершить правонарушение, насколько психологически устойчив.

По результатам первого опыта объективного подхода к выбору кадров из 1 839 заявок на службу в прокуратуру были отобраны всего 69 человек. Все они прошли первоначальное обучение в Академии правоохранительных органов и уже неплохо себя показали в работе.

- Что значит первоначальное обучение в Академии правоохранительных органов? Разве это учреждение нацелено не на переподготовку кадров?

- Академия работает по нескольким направлениям. И одно из них - это переподготовка кадров. В идеале каждый сотрудник должен будет хотя бы раз в три года пройти переподготовку в этом заведении. В то же время за АПО закреплена функция по первоначальному обучению кадров.

Более важная задача академии - формирование президентского резерва на занятие высших должностей правоохранительной системы. Мы приглашаем лучших специалистов со всего мира, сотрудничаем с профессионалами своего дела из разных концов планеты, в том числе через Интернет в режиме онлайн.

Другое направление деятельности - научные разработки, проведение собственных исследований, связанных с прогнозированием и профилактикой преступности. Для этого привлекаются не только ученые, но и ведущие практикующие специалисты из разных ведомств республики.

Таким образом, создание Академии правоохранительных органов оправдало себя всего за год. Помимо прочего, на его базе уже разработано и апробировано несколько важных программ. В числе наработок АПО - проект по безопасности дорожного движения. Он включает решение вопросов, связанных со строительством дорог, установкой знаков, подготовкой водителей и другое.

- Каковы результаты двухлетней апробации нововведений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК?

- Когда мы разрабатывали Уголовный кодекс, то хотели снизить его репрессивность. Судите сами, в начале независимости Казахстан занимал третье место в мире по тюремному населению после Америки и России. Кодекс 97-го года внес коррективы, но требовались кардинальные изменения. Их удалось добиться с принятием обновленного УК два года тому назад.

Во-первых, изменился подход к назначению наказания в отношении впервые совершившего экономические преступления, кардинально был пересмотрен и институт рецидива. Признаюсь, что ранее в этом плане были определенные перекосы. Грубо говоря, за кражу курицы могли дать до двух лет ограничения свободы. Но судьи не могли назначить меньшего наказания, потому что такое предусматривал кодекс. Отныне же судьи назначают наказания персонифицировано.

Во-вторых, кардинально решился вопрос с доследственной проверкой, точнее с ее ликвидацией. Ранее у бизнесменов в ходе такой проверки изымали всю документацию, компьютеры, арестовывали счета. Человек элементарно не мог платить зарплату, сдать отчетность. При этом проверяемый не имел никаких прав. Напротив, сейчас по новому УПК он может обжаловать незаконные действия прокурору или следственному судье.

В-третьих, по многим статьям ввели теперь в качестве наказания штрафы, шире стали применять практику колоний-поселений. Сейчас число находящихся на таком поселении граждан составляет порядка 36 тысяч человек. 6 тысяч из них следственно-арестованные, а это значит, что приговора по их делам пока нет. В итоге благодаря принятым мерам в этом направлении мы теперь занимаем 62-е место по тюремному населению в мире! Это значительный рывок, которым немногие государства могут похвастать.

В то же время гуманизация уголовно-исправительной системы не коснулась преступников, которые представляют реальную угрозу для населения. По отношению к ним, напротив, ответственность ужесточена.

Вместе с тем по УК осталось немало вопросов. И мы предлагаем внести их на рассмотрение в виде поправок и изменений в кодекс. Так, несмотря на то что мы ввели штрафы по значительному числу статей УК, эти санкции плохо работают. По нашему мнению, суть проблемы здесь в том, что эти штрафы порой очень большие. И у многих людей нет реальной возможности их платить, а значит - приходится заменять меру наказания ограничением свободы.

Вот вам пример - дают человеку штраф в 1 миллион тенге, а зарплата у него 100 тысяч в месяц. Как, спрашивается, он выплатит эту сумму всего за 6 месяцев? Между тем в мире делают рассрочку до трех лет с учетом доходов осужденного. Поэтому чтобы положение кодекса заработало, нам тоже надо бы снизить суммы штрафов и увеличить предполагаемый срок выплат.

По-прежнему есть проблемы, касающиеся бытового насилия. Поэтому считаем нужным ввести квалифицированные составы, когда, к примеру, насилие над женщиной совершается в присутствии детей. Сейчас, кстати, мы сделали соответствующую концепцию законопроекта, и вопрос там будет отрегулирован.

Отдельно хотелось бы остановиться на институте сделки о признании вины. Его применение практикуется во всем мире. Это экономит колоссальные средства на проведение расследования уголовных дел. Суть ее в том, что при очевидных обстоятельствах человек признает вину и получает ровно половину от той санкции, которая предусмотрена «его» статьей. В итоге и экономия средств, и отчасти снижение тюремного населения в Казахстане. Да и следователи благодаря «оформлению» сделки будут выигрывать массу времени для того, чтобы заниматься более серьезными делами.

Говоря о положительных нововведениях новых УК, УПК, не могу не отметить и изменения, коснувшиеся адвокатской деятельности. В УПК значительно расширены права этой категории участников судебного процесса в части назначения ими дополнительных экспертиз, опросов свидетелей в рамках уголовного дела и так далее.

При квалифицированном подходе к использованию своих прав, адвокатура станет достаточно эффективным механизмом в совершенствовании всей судебно-правовой системы страны. Принимая во внимание этот и другие пункты обновленных УК, УПК, мы вполне можем занять достойное место в рейтинге человекоориентированных, правовых государств.

- Как обстоят дела в сфере международного сотрудничества Генеральной прокуратуры?

- Укрепление международных контактов в сфере судебно-правовой системы страны играет важную роль. На сегодня мы подписали более 50 двусторонних договоров по уголовному судопроизводству. Большое внимание в них уделяется вопросам передачи осужденных для последующего отбывания наказания у себя на родине. К слову, в казахстанских колониях, по последним данным, отбывают наказание 1 400 иностранцев. А ведь они содержатся на деньги добросовестных налогоплательщиков. В отношении казахстанцев, осужденных за рубежом и отбывающих там свое наказание, замечу, это представляет проблему для их родственников, которые по разным причинам не могут порой преодолеть большие расстояния, чтобы увидеть родного им человека.

В итоге по результатам проделанной работы в прошлом году удалось перевести в Казахстан 19 наших соотечественников, осужденных за рубежом, для дальнейшего отбытия наказания. Передан за рубеж 91 иностранный гражданин.

Впрочем, здесь есть одно «но». Мы не можем серьезно влиять на эту ситуацию, поскольку существует норма, согласно которой заявление должно поступить от этого человека. Условия в наших тюрьмах, надо сказать, улучшаются. И многие иностранцы просто не хотят менять своевременное «местожительства».

Что касается экстрадиции, в Казахстан в минувшем году выданы 76 разыскиваемых лиц, а нами в иностранные государства - 102. Порядка сотни наших запросов о выдаче сейчас находятся на стадии рассмотрения зарубежными компетентными органами.

Так, в 2016-м была достигнута договоренность с Объединенными Арабскими Эмиратами по выдаче Мирхата Алимбетова, одного из самых разыскиваемых правоохранительными органами Казахстана лиц. В период с 2005 по 2008 год в ходе строительства ЖК «Кыпшак», он, будучи учредителем и директором ТОО «Какаду», совершил хищение денежных средств дольщиков и государства. Общий ущерб составил тогда более 831 миллиона тенге.

Более чем в 4 миллиарда тенге оценивается ущерб государству со стороны другого мошенника - Марата Жупказиева, экстрадированного из Таиланда. Его разыскивали за создание ряда лжепредприятий в составе организованной группы, оказание содействия уклонению от уплаты налогов. А позже Генеральной прокуратурой России был выдан и организатор ОПГ Ермаханбет Дильдабаев.

Поскольку вся эта работа напрямую влияет на защиту прав и законных интересов наших граждан, а также формирует имидж нашей страны в международных отношениях, она всегда находится на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры.

- В прошлом году ваше ведомство инициировало несколько социально значимых проектов..

- Действительно, минувший год был насыщен проектами, наработками, качественно отличающимися от предыдущих подходов и методов разрешения наболевших вопросов. Я вел проект «30 шагов, направленных на уплату алиментов». Уверен, его реализация будет способствовать снижению числа детей, недополучивших алименты.

Вообще есть разные категории неплательщиков. Среди них - люди, которые принципиально не платят из-за плохих отношений с бывшей супругой, те, кто действительно не может устроиться на работу и потому не может выплачивать алименты, и так называемые деклассированные элементы - алкоголики, наркоманы, кто никогда не работал и работать не будет.

В отношении каждой из этих категорий мы провели собственное исследование и, соответственно, выработали ряд конкретных рекомендаций. Так, предложено было ввести институт ответственного отцовства. Тех, кто не может найти работу, решено трудоустроить силами местных органов власти. И результат превзошел ожидания. Всего лишь за два месяца мы нашли работу для 216 человек, и теперь они имеют возможность выплачивать алименты.

При этом если предлагаемое место работы не устраивает гражданина, его могут просто-напросто осудить. Как, в общем-то, и поступают по отношении к третьей, «крайней» категории неплательщиков. В этом проекте мы предложили их направлять на принудительные работы. Предполагается, что какой-то процент с их дохода будет идти в копилку государства, часть пойдет на алименты, а остальное они смогут потратить по своему усмотрению.

Эффективным на наш взгляд должен стать также переход к Дюссельдорфской таблице исчислений по алиментам. Она позволит отчислять не просто проценты от зарплаты. Ведь она порой, согласно представленным справкам, может составлять и 30, и 20 тысяч тенге. Этот расчет будет учитывать и возраст, и пол ребенка и, соответственно, «выдаст» сумму, необходимую на воспитание несовершеннолетнего.

По этому и многим другим вопросам вы сможете найти много полезной информации в брошюре «100 советов прокурора». Это целый сборник с рекомендациями на каждый день о том, как не попасться на удочку мошенникам, как грамотно среагировать в той или иной ситуации, как оформить сделку, словом, как оградить себя и близких от разного рода проблем. Для удобства граждан мы даже запустили специальное приложение на мобильный телефон, где каждый может получить краткие рекомендации, как поступать при определенных обстоятельствах. Не даром ведь говорят «Предупрежден - значит вооружен».