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В КАП МВД прокомментировали вопрос о движении транспорта по трамвайным путям

6 января 2017, 12:28

Ранее мы писали, что алматинцы просят дорожную полицию разъяснить: можно ли ездить по трамвайным путям.


Официальный представитель КАП МВД РК Ирина Лукьянина на своей странице в Facebook пояснила некоторые моменты и требования ПДД, которыми должны руководствоваться водители, пересекающие или движущиеся по трамвайным путям, передает Zakon.kz

"Несмотря на то, что в Алматы не осуществляется движение трамваев, водители должны руководствоваться общими требованиями ПДД, предъявляемые к автотранспортным средствам, движущимся по проезжей части при наличии на ней трамвайных путей, в частности п.9.6 ПДД: разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью дороги, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, обгоне, повороте налево или развороте с учетом пункта 6 раздела 8 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю.

На сегодняшний день трамваев в Алматы нет, значит и помехи создавать нечему.

Кроме того, не допускается выезд на трамвайные пути встречного направления, а также движение через перекресток по трамвайным путям, если на дороге установлены знаки 5.8.1 или 5.8.2.

В настоящее время в Алматы на перекрестках, где есть трамвайные пути, знаки 5.8.1 или 5.8.2. демонтированы. Таким образом, если нет таких знаков, движение через такие перекрестки по трамвайным путям разрешено", - написала в ФБ И.Лукьянина.

Фото: Karpovka.net

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