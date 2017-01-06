Мексика сокращает зарплаты госслужащих высшего звена

Правительство Мексики приняло решение сократить зарплаты руководителей высшего звена страны на фоне серьезного повышения стоимости бензина, приведшего к массовым протестам и грабежам, сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето,

"Первое, что мы сделали перед принятием этой меры (увеличением цены бензина), — это почти на 190 миллиардов песо (8,9 миллиарда долларов) сократили расходы самого правительства республики, кроме того, с первого квартала этого года на 10% будет сокращена зарплата высшего звена руководства федеральных министерств и ведомств страны", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.





Начавшиеся несколько дней назад протесты против повышения с 1 января цены на бензин примерно на 20% переросли в массовые беспорядки и грабежи торговых точек. По последним данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней разграблено в общей сложности 370 торговых точек. Погиб один полицейский, ранения получили порядка 25 человек, еще примерно 60 человек задержано.