Обязаны устранить дефекты

Специализированным межрайонным экономическим судом Восточно-Казахстанской области рассмотрено гражданское дело по иску ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорск» к ТОО «Дар-Строй» о признании недобросовестным участником государственных закупок и о возложении обязанности выполнить работы.

В суде установлено, что между сторонами был заключен договор на выполнение работ по объекту «Строительство жилого дома в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области» на общую сумму 579 122 897 тенге. Обязательства ответчиком по строительству жилого дома исполнены. Объект введен в эксплуатацию 12 декабря 2013 года.

В связи с поступлениями заявлений от жителей дома на дефекты и недостатки строительства истцом составлены акты осмотра и направлены претензии в адрес ответчика, однако ответчиком ТОО «Дар-Строй» претензии проигнорированы: во всех подъездах стяжка бетонных полов разрушена, во многих окнах отсутствуют оконные сливы; температурный шов между секциями не утеплен минватой, не закреплен металлочерепицей снаружи; с кровли протекает дождевая вода в чердак, которая проникает на пятые этажи квартир, вследствие чего образовались желтые пятна, в квартирах сырость; отмостка вокруг дома частично разрушена, во время дождей вода проникает в подвал дома, из-за чего в подвале сырость, образовалась плесень.

Исследовав материалы дела, суд решил обязать ТОО «Дар-Строй» выполнить работы: связанные с кровлей согласно проектно-сметной документации; утеплить минватой температурные швы и зашить металлочерепицей температурные швы согласно проектно-сметной документации; установить оконные сливы во всех окнах дома, где отсутствуют оконные сливы; во всех подъездах качественно выполнить работы по стяжке полов подъезда согласно проектно-сметной документации; повторно выполнить работы по отмостке дома.

Пресс-служба СМЭС Восточно-Казахстанской области