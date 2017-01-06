Акимат Алматы предлагает обязать КСК расходовать средства только с согласия жильцов

Также предлагается конкретизировать и ужесточить административную ответственность КСК за нецелевое расходование средств.

Депутаты Мажилиса Парламента и рабочая группа акимата города Алматы обсудили разработанные и направленные на рассмотрение Правительства и Мажилиса предложения о внесении поправок в жилищное законодательство страны в части регулирования деятельности КСК, сообщает пресс-служба акимата, передает Zakon.kz.





По словам руководителя управления жилья и жилищной инспекции Алматы Ануара Ускенбаева, для повышения ответственности КСК перед жильцами рабочей группой акимата Алматы разработаны 29 предложений о внесении поправок в жилищное законодательство.





«Из-за отсутствия прозрачности административные расходы некоторых КСК доходят до 80%, а на содержание дома только 20%. Предлагается внести в Закон «О жилищных отношениях» поправки, которые позволят обязать вести раздельный учет средств на текущем счете КСК и сберегательном счете для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества. Запретить тратить средства на судебные расходы с жильцами по вопросам смены председателя КСК», - сказал А.Ускенбаев.





Также предлагается обязать КСК расходовать собранные средства исключительно с согласия жильцов, законодательно закрепить обязанность КСК по использованию на административные нужды не более 50% от собранных средств. Кроме того, предлагается ограничить срок полномочий председателей до трех лет, наделить КСК ответственностью за содержание и уборку прилегающей территории дома, в т.ч. за детскими и спортивными площадками, наделить Жилищную инспекцию полномочиями проверять расходование собираемых средств, а также доходы от аренды общего имущества.





Также предлагается конкретизировать и ужесточить административную ответственность КСК за нецелевое расходование средств, наделить Жилищную инспекцию правом инициировать смену председателя КСК при невыполнении им предписаний и обращаться в суд по возврату КСК нецелевых расходов и др.





«Безусловно, необходимы новые подходы в регулировании как деятельности КСК, так и отношений КСК с жильцами и государственными органами. Однозначно мы берем эти предложения в работу», - подчеркнула заместитель председателя Мажилиса Парламента Гульмира Исимбаева.





В свою очередь, депутат Мажилиса Серик Кусаинов отметил, что на КСК сегодня приходится наибольшее количество жалоб в сфере жилищных отношений.





«Мы будем обсуждать данные предложения в других городах, затем они должны пройти различные государственные экспертизы, будут внесены дополнения, и я думаю, что в конечном итоге поправки будут приняты,

потому что они направлены именно на повышение качества жизни всех граждан нашей страны», - считает С.Кусаинов.





Актуальность предложений поддержала и председатель Ассоциации КСК Бибигуль Жунуспаева, подчеркнув, что данная сфера должна быть законодательно урегулирована согласно современным вызовам, четко определяя обязанности сторон и ответственность за их неисполнение.





Напомним, в июне прошлого года под председательством акима Алматы Бауыржана Байбека было проведено совещание для выработки вышеперечисленных предложений и сформирована рабочая группа, куда вошли депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители ассоциаций КСК и др. Внесенные предложения в основном направлены на повышение ответственности КСК перед жильцами и обеспечение прозрачности расходования средств.





В Алматы насчитывается более 8,5 тыс. многоквартирных домов и вопросы надлежащего содержания жилищного фонда являются одним из приоритетных направлений в работе городских властей. Ключевую роль в данном направлении играют кооперативы собственников квартир. Сегодня в городе функционируют более 800 КСК.





«При этом в закон «О жилищных отношениях» с 1997 года кардинальных изменений по работе КСК не вносилось и существующие меры не позволяют эффективно регулировать данную сферу», - отмечается в сообщении.



