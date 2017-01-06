При утере исполнительного листа

Предназначение правосудия - защита и восстановление нарушенных прав логически завершается исполнением судебного акта.

В ст. 9 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусмотрено, что в случае утраты исполнительного документа основанием для взыскания является его дубликат, выдаваемый в предусмотренном законодательством Республики Казахстан порядке органом, выдавшим исполнительный документ.

В действующем ГПК предусмотрена отдельная ст. 242, регламентирующая порядок выдачи дубликата исполнительного листа. Дубликат выдается в случае утраты исполнительного документа по заявлению взыскателя. Также дубликат может быть выдан и по представлению судебного исполнителя, в случае если исполнительные документы утрачены по вине судебного исполнителя, а также ходатайству органа юстиции.

Заявление о выдаче дубликата подается в суд, который вынес исполнительный документ. Разрешая вопрос о выдаче дубликата исполнительного документа, суд выносит определение, которым удовлетворяет заявление, либо отказывает в удовлетворении.

Законодатель предусмотрел срок обращения в суд с заявлением о выдаче дубликата три года до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Если исполнительный документ был утерян в ходе исполнения и прошел срок для предъявления его к исполнению, то с таким заявлением взыскатель вправе обратиться в суд в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утрате исполнительного документа.

Указанные сроки являются процессуальными, поэтому если срок обращения в суд с заявлением о выдаче дубликата пропущен, то одновременно с заявлением о выдаче дубликата исполнительного документа необходимо подавать заявление о восстановлении срока. Если судом срок восстановлен не будет, то суд отказывает в выдаче дубликата исполнительного документа.

В выдаче дубликата исполнительного документа с пропущенным сроком исполнения, без ходатайства о восстановлении срока, должно быть отказано в принятии заявления определением суда. В определении суда необходимо указать причину отказа и разъяснить взыскателю его право вновь обратиться в суд с аналогичным заявлением, приложив заявление о восстановлении пропущенного срока.

Заявитель в заявлении указывает обстоятельства утраты исполнительного документа и обязан представить суду доказательства утраты исполнительного документа и доказательства, подтверждающие, что исполнительный документ не исполнен (исполнен частично).

Суд вправе при рассмотрении заявления вызвать в суд судебного исполнителя, который возбудил исполнительное производство, а также лиц, участвующих в исполнительном производстве, для выяснения вопроса, произведено ли исполнение и в каком объеме. Если суд установит, что исполнение произведено частично, об этом обязательно должно быть указано в определении суда. Но на этом основании изменять сумму взыскания в дубликате нельзя, поэтому дубликат должен полностью повторять утраченный исполнительный документ. Частичное исполнение должно учитываться судебным исполнителем при дальнейшем исполнении.

Дубликат исполнительного документа обладает той же юридической силой, что утраченный. По содержанию он должен полностью совпадать с исполнительным документом. Отличается он только тем, что на дубликате проставляется отметка «Дубликат».

В случае обнаружения утерянного исполнительного документа, он с момента выдачи дубликата теряет силу, поэтому исполнение по нему уже невозможно.

Определение суда может быть обжаловано и опротестовано в суд апелляционной инстанции по правилам, установленным ст. 429 ГПК, решение которого является окончательным.

Соб. инф.