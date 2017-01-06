В 480 км на юго-восток от Алматы зафиксировано землетрясение
6 января 2017, 12:56
Магнитуда MPV 4.7.
Сейсмологами ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 января 2017 г. в 11 час 25 мин 17 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 480 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.8.
Магнитуда MPV 4.7.
Координаты эпицентра 41.82° с.ш. 82.43° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: some.kz и livekuban.ru
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