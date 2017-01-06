В первый день нового года на железнодорожном вокзале Астаны появился на свет малыш

Утром 1 января из поезда сообщением «Костанай – Алматы», во время его остановки в Астане, в медпункт железнодорожного вокзала была доставлена женщина, у которой начались роды. Сотрудники АО «НК «Қазақстан темір жолы» помогли появиться на свет малышу , сообщает пресс-служба АО.





Арайлым Аскарбекова ехала вместе с мужем и двухлетним сыном из Костаная в Тараз к родственникам. Когда она почувствовала недомогание, проводник поезда Виталий Кайгародов незамедлительно сообщил об этом начальнику поезда Айнаш Кусаиновой, дежурному помощнику начальника вокзала станции Астана Оксане Джигариной.





Времени для раздумий не было: поезд уже должен был отъезжать. Проводники на носилках вынесли женщину из вагона. В медпункте железнодорожного вокзала ее ожидала дежурная медсестра Гульляззат Артыкбаева.





В одиннадцатом часу дня раздался крик новорожденного. Прибывшая бригада «скорой помощи» оказала необходимую медицинскую помощь роженице.





Дежурному помощнику начальника вокзала станции Астана Оксане Джигариной доверили держать малыша в машине «скорой помощи», где была настроена нужная для новорожденного температура.





«Для меня этот ребенок стал крестным. Тогда я думала только о том, чтобы с малышом все было в порядке. Мне сказали, что это хорошая примета: в первый день нового года держать на руках новорожденного», – призналась Оксана Джигарина.





Маму и ее малыша благополучно доставили в перинатальный центр.





«Перед поездкой я чувствовала себя хорошо и думала, что доеду нормально. Все были очень внимательны ко мне. Я благодарна начальнику поезда, проводникам, медсестре медпункта, бригаде «скорой помощи», всем, кто поспособствовал благополучному появлению здорового малыша на свет. Сына назвали Абдрахманом»,- сказала Арайлым Аскарбекова.







