Тайгер Вудс оценил игру Дональда Трампа в гольф

Избранный президент США Дональд Трамп в свои 70 лет способен дать многим фору в силе удара по мячу во время игры в гольф. Об этом сообщил в четверг сетевому ресурсу TMZ знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс.





Он признал, что был впечатлен сноровкой и уровнем физической подготовки миллиардера, сыграв с ним в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) 23 декабря прошлого года. "Я недавно играл с избранным президентом Дональдом Трампом. Больше всего меня поразило, как далеко он посылает мяч (ударом клюшки) в свои 70 лет. Для этого требуется сильный и хлесткий удар", - констатировал знаменитый спортсмен.





По его словам, они с Трампом не сражались друг с другом в гольф, а просто играли в свое удовольствие, пишет ТАСС . "Мы говорили о разном, разброс тем был широким. Я поделился своими взглядами на гольф и на то, чего я пытаюсь еще достигнуть", - рассказал Вудс. "Теперь я имел честь играть не только с Джорджем Бушем-старшим, Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, но и с мистером Трампом. Я благодарен предоставленному мне шансу", - резюмировал спортсмен.





Гольфист в декабре возобновил выступления после пятнадцатимесячного перерыва, вызванного тремя операциями на позвоночнике. Вудс является самым известным гольфистом в мире и находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии "Мэйджор" - 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Американец занимал первое место в мировом рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель.





Фото © AP Photo/Wilfredo Lee



