Спецслужбы семь раз пытались оценить опасность берлинского террориста

Представители служб безопасности Германии встречались семь раз в 2016 году, чтобы обсудить потенциальную угрозу, исходящую от тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине и убитого в перестрелке с полицией в пригороде Милана; последнее из совещаний состоялось за месяц до атаки на рождественском базаре





Согласно новым данным, обнародованным представителями служб безопасности на региональном парламентском слушании в четверг, немецкие спецслужбы допустили ошибку при оценке угрозы, которую представлял собой Амри. Несмотря на усиленное наблюдение, попытки его задержать неоднократно срывались, так как полиция и прокуратура считала недостаточными имеющиеся против тунисца улики.

Как пишет издание, Амри попал на территорию Германии в 2015 году, воспользовавшись ситуацией с резким наплывом беженцев страну. В стране тунисец пользовался 14 разными именами. Спецслужбы впервые узнали о радикальных взглядах Амри в октябре 2015 года, когда его сосед по комнате сообщил, что видел на телефоне подозреваемого фотографии с изображением вооруженных людей в темной одежде.





После того как в декабре 2015 года за Амри начали вести наблюдение, спецслужбы узнали, что он выражал желание устроить нападение в Германии, а также искал в интернете инструкции по изготовлению бомб. В феврале 2016 года Амри был помещен в список опасных радикально настроенных исламистов, после чего спецслужбы провели семь совещаний, на которых обсуждалась личность тунисца. Последнее такое совещание было проведено в ноябре за месяц до атаки на рождественском базаре в Берлине.





Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией.





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Фото © РИА Новости. Захари Шойрер



