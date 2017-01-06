В полиции Костаная прокомментировали шокирующий случай гибели девочки на горке

По факту гибели 12-летней Аружан, погибшей от удара во время катания на центральной горке в поселке Затобольск, полицией проводится досудебное расследование.





Об этом порталу Alau.kz сообщили в областном ведомстве.





Сотрудник пресс-службы ДВД Костанайской области отметил, что в настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.





Родители официально отказались от каких-либо претензий. Данный случай расценивается как несчастный.





Напомним, трагический случай произошел 3 января. 12-летняя Аружан получила серьезную травму на ледяной горке. 4 января ребенок скончался в Костанайской детской областной больнице.



