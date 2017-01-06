Правовая политика: итоги и перспективы

Инна Еньшина

Уходящий год для правовой системы Казахстана можно смело назвать особым. В рамках практической реализации задач, поставленных Главой государства в Плане нации, осуществлены кардинальные реформы в сфере обеспечения верховенства закона, повышения уровня доверия населения к правоохранительным и судебным органам, принят ряд особо значимых нормативных правовых актов. Эти и другие события 2016 года в значительной степени определили приоритеты дальнейшего развития правовой сферы республики.

1 января 2016 года начался практический этап реализации Плана нации «100 конкретных шагов», обозначившего ключевые направления развития Казахстана в целях вхождения в 30 наиболее развитых стран мира. Речь идет о формировании современного государственного аппарата, обеспечении верховенства закона, индустриализации и экономическом росте, формировании Нации единого будущего, создании транспарентного подотчетного государства.

В рамках второй реформы Плана нации обеспечение верховенства закона Главой государства перед правоохранительной и судебной системами страны поставлены задачи, связанные с ростом уровня доверия населения, повышением эффективности кадровой политики, в том числе путем ужесточения механизмов отбора кандидатов на должности судей, усиления взаимосвязи обучения и практики.

В ходе реформирования правоохранительной системы создана местная полицейская служба, подотчетная местным исполнительным органам и местному сообществу, к приоритетам работы, которой отнесены вопросы охраны общественного порядка, противодействия бытовой преступности, формирование «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям.

Для судебной системы одной из ключевых задач стала работа по формированию высокопрофессионального судейского корпуса. С этой целью ужесточены квалификационные требования к кандидатам, введены обязательная годичная стажировка в судах с выплатой стипендии и годичный испытательный срок, Институт правосудия при Академии госуправления реформирован в Академию правосудия при Верховном Суде.

В рамках модернизации системы кадрового отбора реформирован Высший Судебный Совет, ставший автономным госучреждением, ряд членов которого работают на освобожденной основе. Расширены состав и полномочия Совета. Принятые системные меры должны исключить попадание в судейский корпус слабо подготовленных кандидатов. В 2016 году внедрена в действие новая система оценки судей.

С целью упрощения доступа граждан к правосудию проведена оптимизация судебных инстанций осуществлен переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой, цель которого упростить доступ граждан к правосудию и сократить сроки рассмотрения дел.

Особое внимание Главой государства в Плане нации уделено защите прав предпринимателей, в частности зарубежных инвесторов. С этой целью в Верховном Суде создана специализированная инвестиционная коллегия для рассмотрения споров с участием крупных инвесторов.

Кроме того, при Верховном Суде с этого года функционирует Международный совет, в состав которого входят авторитетные отечественные и зарубежные эксперты.

В сфере модернизации законодательства уходящий год был также богат на события. Так, с 1 января 2016 года вступили в действие новый Гражданский процессуальный, Трудовой и Предпринимательский кодексы, разработанные в целях законодательного обеспечения задач, обозначенных Главой государства в Плане нации.

Новый ГПК, призванный упростить и ускорить судопроизводство, ввел в гражданский процесс ряд принципиальных новелл. Среди них обязательное предварительное судебное заседание, в рамках которого стороны должны представлять и раскрывать доказательства до судебного разбирательства; расширение оснований для рассмотрения дел в порядке упрощенного производства; обязательная аудиовидеофиксация судебных заседаний. Особая роль в Кодексе отведена институту примирения, в том числе досудебному урегулированию споров и партисипативным процедурам. Уже сейчас судьи отмечают высокую эффективность нового гражданского процессуального законодательства, в частности, значительный рост числа дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства.

Модернизировать систему трудовых отношений призван новый Трудовой кодекс, получивший широкое обсуждение еще на стадии разработки. В соответствии с новым Кодексом отношения между работодателем и работниками в большей степени строятся на принципах саморегулирования, усилена роль согласительных комиссий при разрешении трудовых споров. Новый ТК упростил процедуры найма, кадрового перемещения и увольнения работников, а также закрепил базовые трудовые гарантии.

Для представителей бизнес-среды 2016 год знаменателен введением в действие уникального документа Предпринимательского кодекса, регулирующего общественные отношения, возникающие в процессе взаимодействия субъектов предпринимательства и государства. Его принятие продиктовано необходимостью систематизации нормативных правовых актов, затрагивающих сферу государственного регулирования предпринимательской деятельности. В конечном счете, главной целью проведенной работы является создание благоприятных условий для развития бизнеса, стимулирование предпринимательской инициативы.

Несомненно, для судейского сообщества главным событием года уходящего стало проведение VII Съезда судей РК, в котором принял участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В ходе форума Глава государства поставил задачи, которые в ближайшие годы предстоит решить судейскому корпусу республики. Прежде всего, речь идет об обеспечении верховенства закона. Сделав акцент на том, что суд должен быть законным и справедливым, Нурсултан Назарбаев отметил, что реальная независимость судьи базируется на строгом соблюдении закона, уверенности в правильности и справедливости принимаемых им решений, и в целом невозможно переоценить роль суда по разрешению правовых споров. Защиту прав предпринимателей и частной собственности Глава государства обозначил как одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных и судебных органов страны, отметив, что малый бизнес является основой экономики страны. Вторая задача связана с повышением уровня общественного доверия к судам и правоохранительным органам в рамках вхождения в 30 наиболее развитых стран мира. Особая роль в этой работе отведена Международному совету при Верховном Суде. Третья задача - сформировать достойный судейский корпус с безупречной репутацией, заслуживающей безусловного доверия граждан. Четвертая - обеспечить формирование стабильной и предсказуемой судебной практики. И пятой задачей Главой государства обозначено повышение правовой грамотности казахстанцев. Отметив, что в последние годы резко возросло количество дел, поступающих в суды, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что именно благодаря росту юридической грамотности граждан можно сократить количество судебных споров, с этой целью необходимо активно развивать институт примирительных процедур.

По завершении Съезда суды Казахстана приступили к активной реализации поставленных Главой государства задач. Так, с целью решения задачи по формированию стабильной судебной практики Верховным Судом инициирован ряд нормативных постановлений. Среди них постановления «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа», «О некоторых вопросах применения судами экологического законодательства Республики Казахстан по гражданским делам», «О некоторых вопросах применения принципа языка судопроизводства», «О рассмотрении судами уголовных дел в сокращенном порядке» и другие. Также инициировано внесение изменений и дополнений в НП «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», «О практике вынесения судами частных постановлений по уголовным делам», «О применении судами законодательства об изъятии дохода, полученного при осуществлении предпринимательской или иной деятельности без лицензии».

Таким образом, за небольшой промежуток времени, прошедший после VII Съезда, судами республики уже проделана довольно солидная работа. В ходе совещания, проведенного по итогам Съезда, председатель Верховного Суда Кайрат Мами подчеркнул, что дальнейшей реализации Плана нации следует уделить особое внимание. Основной акцент должен быть сделан на качественной работе по отправлению правосудия, применении АВФ, кадровой работе, повышении уровня правовой грамотности населения.

В целом же, подводя итоги года, стоит особо отметить, что одним из наиболее значимых событий для судейского корпуса стало принятие на VII Съезде судей нового Кодекса судейской этики. Основанный на Бангалорских принципах поведения судей, документ заложил этические основы поведения, которыми должны руководствоваться судьи не только при отправлении правосудия, но и в повседневной жизни. Кодекс разработан с учетом международных стандартов и его принятие и обязательное соблюдение всеми судьями, несомненно, положительно отразится на повышении уровня доверия к судебной системе.