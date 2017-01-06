Чужой беды не бывает

Цеснабанк решил отменить празднование юбилея, и выделить 25 млн тенге в помощь пострадавшим в Шахане.

17 января 2017 года АО «Цеснабанк» планировал отметить свой 25-летний юбилей. Однако трагедия, случившаяся 1 января 2017 г. в Казахстане, изменила наши планы. В результате обрушения дома в Шахане погибли 9 человек и многие остались без крыши над головой.





В связи с этим Цеснабанк решил отменить мероприятия, связанные с празднованием юбилея Банка, и выделить 25 млн тенге в помощь пострадавшим.





«Мы не можем позволить себе радоваться, когда в стране произошла такая трагедия, а наши сограждане попали в беду и нуждаются в помощи. Весь огромный коллектив Цеснабанка поддержал это решение. В тяжелой ситуации, в которой оказались сейчас жители Шахана, огромную роль играет поддержка каждого. Мы не могли остаться в стороне. Сопереживание чужому горю, поддержка в трудной ситуации, социальная ответственность – главные приоритеты для всех граждан Казахстана. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – прокомментировал Председатель Совета Директоров АО «Цеснабанк» Дәурен Жақсыбек.





Средства будут перечислены на счет Частного благотворительного фонда «Фонда помощи лицам, пострадавшим в поселке Шахан города Шахтинска».





Фото: www.ntv.ru



