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Чужой беды не бывает

6 января 2017, 13:53

Цеснабанк решил отменить празднование юбилея, и выделить 25 млн тенге в помощь пострадавшим в Шахане.


17 января 2017 года АО «Цеснабанк» планировал отметить свой 25-летний юбилей. Однако трагедия, случившаяся 1 января 2017 г. в Казахстане, изменила наши планы. В результате обрушения дома в Шахане погибли 9 человек и многие остались без крыши над головой.

В связи с этим Цеснабанк решил отменить мероприятия, связанные с празднованием юбилея Банка, и выделить 25 млн тенге в помощь пострадавшим.

«Мы не можем позволить себе радоваться, когда в стране произошла такая трагедия, а наши сограждане попали в беду и нуждаются в помощи. Весь огромный коллектив Цеснабанка поддержал это решение. В тяжелой ситуации, в которой оказались сейчас жители Шахана, огромную роль играет поддержка каждого. Мы не могли остаться в стороне. Сопереживание чужому горю, поддержка в трудной ситуации, социальная ответственность – главные приоритеты для всех граждан Казахстана. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – прокомментировал Председатель Совета Директоров АО «Цеснабанк» Дәурен Жақсыбек.

Средства будут перечислены на счет Частного благотворительного фонда «Фонда помощи лицам, пострадавшим в поселке Шахан города Шахтинска».

Фото: www.ntv.ru


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