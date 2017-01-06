Жезл: помним, любим, скорбим - в соцсетях шутят над гаишниками без жезлов

В Сети активно публикуют ролики и мемы на тему отмены полицейских жезлов. Кто-то с юмором реагирует на это нововведение, а кто-то открыто критикует.

























"В рамках модернизации правоохранительных органов Министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел. Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования", - сообщили в МВД РК.