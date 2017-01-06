Посол США в РК продолжит работать, несмотря на инаугурацию Трампа

Сегодня в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на издание The New York Times о том, что послы США в разных странах должны покинуть свои посты в связи со вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа. Несколько новостных порталов утверждали, что и посол США в Казахстане Джордж Крол должен срочно вернуться на родину.





В связи с этими новостями, Джорджу Кролу пришлось сделать официальное заявление, полный текст которого приводит Zakon.kz





"Согласно информации, опубликованной изданием The New York Times от 5 января 2017 года, послы США должны будут покинуть свои посты до 20 января. Этот приказ затронет только политически назначенных послов, но не кадровых послов-дипломатов. Это политика является стандартной при смене правительства Соединенных Штатов.





Политически назначенные послы не являются членами кадровой внешней дипломатической службы Соединенных Штатов. Данная категория послов составляет около одной трети всех послов США по всему миру. Остальные две трети послов являются членами кадровой внешней дипломатической службы Соединенных Штатов. Посол Джордж Крол, являясь кадровым послом, продолжит работу в качестве посла США в Казахстане как до 20 января, так и после.





Соединенные Штаты остаются привержены продвижению мира, стабильности и процветания в регионе и по всему миру. В 2017 году мы будем стремиться углубить наше многолетнее партнерство с Казахстаном и продолжим расширять спектр сфер нашего взаимодействия", - говорится в заявлении Д.Крола.



