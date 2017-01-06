В Белоруссии убита настоятельница женского монастыря
6 января 2017, 14:05
Убийство настоятельницы подтвердили правоохранительные органы.
Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области матушка Василисса найдена убитой. Эту информацию подтвердил ТАСС председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин.
"К великому сожалению, это правда. Погибла настоятельница Свято-Ксениевского монастыря", - отметил официальный представитель экзархата. Протоирей пояснил, что никакой дополнительной информацией он не обладает. "Сейчас проводится следствие", - сказал он.
В правоохранительных органах подтвердили факт убийства настоятельницы монастыря.
По данным белорусских СМИ, игуменья Василисса приехала в Белоруссию из Украины. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета стала игуменьей Свято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
Фото с сайта YouTube
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