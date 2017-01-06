Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

На юге Ирана в результате землетрясения погибли четыре человека

6 января 2017, 14:15

Погибшие являются иностранными гражданами.


Четыре человека погибли и еще четыре получили ранения на юге Ирана в результате землетрясения магнитудой 5,1, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что эпицентр землетрясения пришелся на одну из деревень, расположенную близ города Хондж в провинции Фарс, передает РИА Новости.

По данным телеканала, погибшие являются иностранными гражданами. По предварительными данным это граждане Афганистана, которые работают на местных фермах.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в 02.33 по времени UTC (05.33 мск), очаг располагался в 170 километрах от города Шираз. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Фото © Fotolia/ Borna_Mir

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код