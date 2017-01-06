На юге Ирана в результате землетрясения погибли четыре человека
6 января 2017, 14:15
Погибшие являются иностранными гражданами.
Четыре человека погибли и еще четыре получили ранения на юге Ирана в результате землетрясения магнитудой 5,1, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местное телевидение.
Сообщается, что эпицентр землетрясения пришелся на одну из деревень, расположенную близ города Хондж в провинции Фарс, передает РИА Новости.
По данным телеканала, погибшие являются иностранными гражданами. По предварительными данным это граждане Афганистана, которые работают на местных фермах.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в 02.33 по времени UTC (05.33 мск), очаг располагался в 170 километрах от города Шираз. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
Фото © Fotolia/ Borna_Mir
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837884-ea21e77c2691e12784a7fb80c0a85079
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com