На юге Ирана в результате землетрясения погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще четыре получили ранения на юге Ирана в результате землетрясения магнитудой 5,1,

Сообщается, что эпицентр землетрясения пришелся на одну из деревень, расположенную близ города Хондж в провинции Фарс, передает РИА Новости





По данным телеканала, погибшие являются иностранными гражданами. По предварительными данным это граждане Афганистана, которые работают на местных фермах.





По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в 02.33 по времени UTC (05.33 мск), очаг располагался в 170 километрах от города Шираз. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.