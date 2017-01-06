Экипаж Astana Motorsports сохранил за собой третье место на этапе «Дакара»

Легковой экипаж под управлением пилота Дениса Березовского сохраняет за собой третью строчку в своем классе Т2. Однако многие участники гонки не избежали так называемой горной болезни1, отбиравшей силы не только у людей, но и у техники. В результате технических сложностей с автомобилем MAN, с которыми столкнулся Артур Ардавичус, его экипаж занимает 37-е место в общем турнирном зачете.





«Дакар» набирает свою «крейсерскую высоту», на которой он пробудет шесть дней – 3500 метров над уровнем моря и даже выше. Преодоление дюн на этой высоте требовало от участников высокого уровня пилотирования и внимательной, аккуратной работы штурманов.

Как известно, условия ралли-марафона очень жесткие и экстремальные. И одно из них – запрет на использование кислородных баллонов во время гонки. Возникает закономерный вопрос – как дышать, как справиться с гипоксией, которая настигает и пилотов, и механиков, и поваров в столовой? Но как оказалось, сегодня это была далеко не единственная сложность этапа, с которой столкнулся грузовой экипаж команды Astana Motorsports.





- Все было хорошо, но на высоте четыре тысячи метров на подходе к пескам наш грузовик просто перестал ехать. Отказала турбина. Не знаю, почему. Сейчас специалисты разбираются. Мы не могли взять определенную дюну или подъем – было просто невозможно тронуться. Двигатель работает, обороты рабочие, но машина не сдвигается с места. Нам пришлось принять решение – не брать дюны, а ехать в обход. А это, как минимум, 12 часов пенализации2. Но сейчас здесь в бивуаке я понимаю, что это был единственно правильный выход. Иначе, если бы мы все-таки смогли куда-то залезть, то боюсь, нас бы не одна метла3 не сняла с высоты. Нас бы просто оттуда не вытащили, – комментирует итоги этапа пилот и капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус.





В результате возникших сложностей с грузовиком, экипаж получил 11 часов пенализации за движение в обход гоночного маршрута. Экипаж остается в гонке, но теперь занимает 37-е место на этапе. Поэтому основная задача наших спортсменов сейчас – наверстать топовые позиции в ходе последующих гоночных дней.





У легкового экипажа «Астаны» в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева сохранилась третья строчка в их классе Т2 production (автомобили с малым отличием от серийных моделей), а в общем зачете Toyota занимает 32-е место.

- Мы стартовали вторыми сегодня и впереди нас был только Кристиан Лавиель из заводской команды Toyota Autobody. Но его мы нагнали в этих могучих дюнах. Песок, конечно, с сюрпризом. Честно говоря, даже с моим опытом, я такого мягкого песка не видел. На дюнах покрытие просто мокрое и вязкое, а между ними на равнине случилась песочная засада. Мы сели с давлением в колесах 0,8 атмосфер. Машина просто провалилась. Спустили давление до 0,4, подкопались, выехали и пошли на давлении 0,7. Прошли все дюны, догнали Лавиеля, он сидел в песке. Объехали его. В песках нас где-то обошел Миура. Отдали ему лишь несколько минут, - делится впечатлениями пилот Astana Motorsports Денис Березовский.





Добавим, что во второй части этапа у экипажа снова начались технические проблемы, которые были днем ранее. Тем не менее, наши гонщики, как было упомянуто выше, сохраняют третье место в своем зачете. Также сохраняется и большой часовой отрыв от четвертого места. Впереди еще восемь дней гонки и очевидно, что третье место казахстанцев не устраивает.





Интересно, что в Боливии официально признано 37 (!) государственных языков – это первое место в мире по их количеству. Однако «Дакар» уже с самых первых дней показывает, что ему знаком только один единственный – язык гоночной борьбы.

Сегодня, 6 января, экипажи поднимутся до 4500 метров над уровнем моря. Дистанция боливийского этапа из Туписа в Оруро составит 692 км, включая 447 км спецучастка для легковых автомобилей, а грузовики преодолеют 683 км, 438 из которых станут «боевыми». Участников ожидает разнообразный ландшафт, требующий предельной концентрации.



