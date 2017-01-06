В рамках новой программы планируется обучить более 1,5 тысяч человек востребованным специальностям

В 2017 году планируется реализация новой программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, предусматривающей обеспечение участников техническим и профессиональным образованием, а также краткосрочным профессиональным обучением.

Данная программа заменяет действующую Дорожную карту занятости - 2020. В рамках нового направления планируется обучить 1550 человек востребованным на рынке труда специальностям, а также охватить социальными рабочими местами, молодежной практикой и общественными работами 2780 человек.

В целом за 2016 год в Центр занятости населения акимата города Астаны обратилось 14 010 человек, из которых 10 496 были охвачены мерами социальной поддержки от безработицы, что составляет 75% от общего числа граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве.

Так, в ходе социальной поддержки трудоустроено 7 628 человек, из которых 661 - направлены на молодежную практику, 121 - обеспечены социальными рабочими местами. Вместе с тем соискателям были предоставлены общественные работы, возможность прохождения курсов профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Всего в столице было создано около 19 тысяч новых рабочих мест, в том числе в сфере малого бизнеса свыше 14 тысяч.