В соответствии со статьей 132-5 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» утверждены Правила финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных приемным родителям.

В частности, для финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных приемным родителям, один из приемных родителей предоставляет в орган по месту своего жительства:

1) заявление о назначении денежных средств на содержание ребенка по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) копию договора о передаче ребенка в приемную семью в соответствии с пунктом 11 Положения о приемной семье, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 октября 2016 года № 597 (зарегистрирован Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14425);

3) копию договора об открытии текущего счета в банке второго уровня.

Также орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении денежных средств на содержание ребенка выносит решение о назначении денежных средств, выделяемых на содержание ребенка, переданного приемным родителям, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. Решение вносится в журнал регистрации решений о назначении денежных средств, выделяемых приемным родителям на содержание ребенка, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

На основании решения о назначении денежных средств, выделяемых приемным родителям, орган производит оплату денежных средств приемным родителям с месяца принятия решения о назначении денежных средств.

Денежные средства, выделяемые на детей, находящихся в приемной семье, назначаются и выплачиваются приемным родителям до достижения подопечным восемнадцатилетнего возраста, включая месяц его рождения.

Выплата денежных средств, выделяемых на содержание детей, переданного приемным родителям, производится ежемесячно не позднее пятнадцатого числа текущего месяца с месяца вынесения решения о назначении денежных средств путем безналичного перевода средств получателю на текущий счет в банке второго уровня.

Выплата денежных средств, выделяемых на содержание детей, приемным родителям прекращается в случае досрочного расторжения договора в соответствии с пунктом 3 статьи 132-2 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье».

Прекращение выплат денежных средств производится по решению органа с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли основания для досрочного расторжения договора.

Орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения извещает (в произвольной форме) приемных родителей о прекращении выплаты денежных средств.

Денежные средства, своевременно не полученные приемными родителями по вине органа, выплачиваются за весь прошедший период со дня обращения в орган.

Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.