Какая погода будет в Казахстане на Рождество

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на Рождество , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".





С юго-западными потоками, установившимися в тропосфере (высота около 5 км), на Казахстан поступают воздушные массы с большим запасом тепла и влаги со Средиземного моря. Именно с ними связана наблюдающаяся температура воздуха выше климатической нормы на 8-15ºС.





В выходные дни направление ветра не изменится, что сохранит температуру выше нормы, в западных и северных областях республики местами ожидается снег, метель, гололёд. На остальной территории Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы туман и гололёд.



