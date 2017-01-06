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Какая погода будет в Казахстане на Рождество

6 января 2017, 15:20

Синоптики обещают туман, гололёд и температуру выше нормы.


Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на Рождество, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

С юго-западными потоками, установившимися в тропосфере (высота около 5 км), на Казахстан поступают воздушные массы с большим запасом тепла и влаги со Средиземного моря. Именно с ними связана наблюдающаяся температура воздуха выше климатической нормы на 8-15ºС.

В выходные дни направление ветра не изменится, что сохранит температуру выше нормы, в западных и северных областях республики местами ожидается снег, метель, гололёд. На остальной территории Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы туман и гололёд.

Фото tripadvisor.com

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