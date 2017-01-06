Какая погода будет в Казахстане на Рождество
6 января 2017, 15:20
Синоптики обещают туман, гололёд и температуру выше нормы.
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на Рождество, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
С юго-западными потоками, установившимися в тропосфере (высота около 5 км), на Казахстан поступают воздушные массы с большим запасом тепла и влаги со Средиземного моря. Именно с ними связана наблюдающаяся температура воздуха выше климатической нормы на 8-15ºС.
В выходные дни направление ветра не изменится, что сохранит температуру выше нормы, в западных и северных областях республики местами ожидается снег, метель, гололёд. На остальной территории Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы туман и гололёд.
Фото tripadvisor.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837893-cdf1fc0b99427468ef221a4dee88ef87
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com