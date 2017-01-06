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В Казахстан прибудет чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

6 января 2017, 15:33

График пребывания святыни в нашей стране с 1 мая по 1 июня этого года.


Об этом сообщил глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Zakon.kz.

По словам митрополита, чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» прибудет в Казахстан 1 мая и будет находиться у нас ровно месяц, то есть до 1 июня.

- Расписание ее пребывания по всему Казахстану будет вывешено во всех храмах и опубликовано в СМИ, - прокомментировал митрополит. - Мы обязательно дадим информацию для народа, где и когда она будет находиться, это мы делаем всегда, традиционно. Уже согласованы числа и получено на это благословение.

Как известно, в 1998 году небольшая бумажная икона замироточила, обильно покрылась капельками благовонного масла, и с тех пор непрерывно источает благоуханное миро. Мироточивая икона Пресвятой богородицы побывала во многих российских епархиях и посетила страны Европы, США и Австралию.

Митрополит Александр напомнил, что в январе 2009 года в храме Христа Спасителя в Москве в присутствии этой мироточивой святыни, а также чудотворной Феодоровской иконы Божией матери состоялось избрание нового предстоятеля русской Православной церкви – Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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