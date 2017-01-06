В Казахстан прибудет чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

График пребывания святыни в нашей стране с 1 мая по 1 июня этого года.

Об этом сообщил глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает передает Zakon.kz





По словам митрополита, чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» прибудет в Казахстан 1 мая и будет находиться у нас ровно месяц, то есть до 1 июня.





- Расписание ее пребывания по всему Казахстану будет вывешено во всех храмах и опубликовано в СМИ, - прокомментировал митрополит. - Мы обязательно дадим информацию для народа, где и когда она будет находиться, это мы делаем всегда, традиционно. Уже согласованы числа и получено на это благословение.





Как известно, в 1998 году небольшая бумажная икона замироточила, обильно покрылась капельками благовонного масла, и с тех пор непрерывно источает благоуханное миро. Мироточивая икона Пресвятой богородицы побывала во многих российских епархиях и посетила страны Европы, США и Австралию.





Митрополит Александр напомнил, что в январе 2009 года в храме Христа Спасителя в Москве в присутствии этой мироточивой святыни, а также чудотворной Феодоровской иконы Божией матери состоялось избрание нового предстоятеля русской Православной церкви – Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.