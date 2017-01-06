Школьникам могут запретить пользоваться смартфонами

Ученикам в ВКО могут запретить приносить в школу смартфоны, передает YK-news.kz. Ранее сообщалось, что на заседании областного совета родительской общественности было принято решение о запрете смартфонов для воспитателей детских садов. Они перешли на кнопочные телефоны.

Чиновники объяснили, почему вдруг над смартфонами нависла угроза. Прокуратура Усть-Каменогорска направила письмо в управление образования ВКО. В нем представители надзорного ведомства констатировали, что гаджеты отвлекают детей от учебного процесса, отрицательно влияют на психику и нравственность подрастающего поколения, и в связи с этим стоит рассмотреть вопрос запрета смартфонов в школах и детских садах. Причем табу может коснуться и учеников, и учителей.

По словам руководителя управления образования ВКО Айжан Садыковой, сейчас в каждой школе изучается мнение родителей по этому вопросу. Если в конкретном учебном заведении мамы и папы инициативу одобрят, то администрация внесет изменения в правила внутреннего распорядка. Там появится пункт о запрете использования смартфонов как детьми, так и педагогами. То есть решение принимают совместно родительская общественность и администрация школы. В результате в некоторых храмах знаний в ближайшее время могут появиться ячейки для хранения смартфонов.

«Если запрет введут, то руководство школы обязано обеспечить сохранность смартфонов, — подчеркнула госпожа Садыкова. — Также хочу отметить, что этот вопрос рассматривали на заседании областного совета родительской общественности. Принято решение запретить использовать смартфоны воспитателям и помощникам воспитателей в детских садах. Чтобы поддерживать контакт с родителями детей, педагогам разрешено иметь кнопочные сотовые телефоны. Разумеется, руководство детского сада должно обеспечить сохранность смартфонов».