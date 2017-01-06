Уроженец Казахстана возглавил крымскую «Евпаторию»
6 января 2017, 15:45
Задачи, которые стоят перед новым главным тренером «горожан» — Кубок КФС и место в тройке призеров Чемпионата Премьер-лиги.
Уроженец Казахстана Владимир Мартынов назначен главным тренером крымского ФК «Евпатория», пишет crimeapress.info.
Задачи, которые стоят перед новым главным тренером «горожан» — Кубок КФС и место в тройке призеров Чемпионата Премьер-лиги.
Владимир Мартынов родился казахстанском Темиртау. Воспитанник СДЮШОР «Таврии». Выступал за команды: «Таврия», «Динамо» из города Саки, «Прикарпатье», «Закарпатье», ивано-франковский «Спартак», донецкий «Металлург», «Заря», «Крымтеплица» и «ИгроСервис».
В 2014 году возглавил клуб «ТСК Симферополь». 21 июля 2015 года стал тренером ФК «Евпатория», а с 1 января 2017 года возглавил команду.
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