Кыргызстанца пытали и держали в заложниках бывшие партнеры по бизнесу

29 декабря, при посредничестве кыргызских дипломатов, гражданина Кыргызстана вернули на родину. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Советник посольства Кыргызстан в Душанбе в беседе с таджикской службой радио Свобода «Озоди» подтвердил, что гражданин Кыргызстана Акжол Калбаев, подвергавшийся пыткам в Душанбе, был освобожден 29 декабря сотрудниками Комитета государственной безопасности Таджикистана при посредничестве кыргызских дипломатов , передает , передает ca-news.org





Ранее, в Душанбе были задержаны отец и сын по подозрению в вымогательстве, совершении пыток и незаконном лишении свободы гражданина Кыргызстана. По сообщению, отец и сын – Набиджон Набиев и Хаким Набиев в декабре прошлого года пытали и лишили свободы гражданина Кыргызстана Акжола Калбаева. Следствие по делу ведут сотрудники МВД Таджикистана.





Факт ареста Набиджона Набиева и его сына Хакима Министерством внутренних дел Таджикистана пока официально не подтвержден. Однако как сообщает издание Turmush со ссылкой на УВД Ошской области КР, в отношении подозреваемых правоохранительные органы соседнего государства проводят расследование.





Накануне в Facebook появилось фото связанного мужчины со следами побоев на лице и теле. Шарофидин Гадоев, один из активистов Группы 24, в комментариях к фото написал, что житель таджикской столицы Набиджон Набиев обманным путем «пригласил в гости» в Душанбе своего бывшего партнера по бизнесу Акжола Калбаева. Гражданин Кыргызстана не ожидал, что вместо обильного застолья его ждут издевательства и пытки. Более того, отец и сын потребовали у родственников Акжола Калбаева $23 тыс. за его освобождение.





Шарофиддин Гадоев на своей странице в Facebook написал, что о случившимся с Калбаевым сотрудникам посольства стало известно от брата Акжола, который собрав $23 тыс. поехал в Душанбе. Эту информацию подтвердил и руководитель консульской службы посольства Кыргызстана в Таджикистане Сардар Мусакеев. По его словам, сотрудники КГБ Таджикистана в его присутствии передали Акжола Калбаева родственникам и он 30 декабря покинул Таджикистан.

Сейчас Калбаев находится под присмотром врачей одной из больниц города Ош. Из-за пыток ему трудно разговаривать, сообщил дипломат.





По словам Гадоева, Набиев и Калбаев в 2012-м году работали в принадлежащей ему транспортной фирме «Голд тур транс». Калбаев был руководителем филиала фирмы в городе Оше. Не исключено, что случившиеся каким-то образом связан с совместной работой Набиева и Калбаева в той фирме.

