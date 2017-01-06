Власти Монголии выделили более $76 млн для борьбы со смогом

«Мы будем бороться круглогодично со смогом, а не как прежде только в зимний период», - отметил заместитель мэра Улаанбаатара.

Рабочая группа по снижению загрязнения воздуха фракции МНП в парламенте столичных гражданских представителей провела 5 января встречу с заместителем мэра Улаанбаатара по вопросам зеленого развития и загрязнения воздуха Ж.Баясгаланом и другими должностными лицами, сообщает Монцамэ, передает сообщает Монцамэ, передает ca-news.org





В начале встречи группа сообщила, что ознакомившись с планами и мерами, которые предпринимаются в борьбе с загрязнением воздуха считает необходимым принять решительные комплексные меры в определенный срок. При этом члены фракции МНП отметили важность привлечения граждан и частного сектора, чтобы получит их поддержку в этом деле, и предложили некоторые принципиальные предложения управлению мэрии.





По сообщению заместителя Баясгалана, есть экономический расчет о выделении средств в размере около 190 млрд. тугриков (более $76 млн.) на госпроекты по борьбе со смогом на протяжение последних лет. Тем не менее, результаты этих проектов оставляют желать лучшего. Таким образом, на сегодняшний день новая команда управления мэрии уделяет особое внимание уменьшению смога в столице. В связи с чем, команда провела исследование и составила рабочий план на последующие годы.





«Мы будем бороться круглогодично со смогом, а не как прежде только в зимний период», - отметил заместитель мэра.





Напомним, в Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.





В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.



