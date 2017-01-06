99,7% вкладчиков "Казинвестбанка" получат компенсацию в полном объеме

99,7% вкладчиков лишенного лицензии "Казинвестбанка" получат компенсацию в полном объеме, сообщил председатель казахстанского фонда гарантирования депозитов Бакыт Когылов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





"99,7% вкладчиков банка (Казинвестбанка - прим. автора) получат компенсацию в полном объеме. 8292 вкладчика получат в сроки предусмотренные законодательством, остальные в пределах гарантированной суммы. 0,3% это те вкладчики, у которых сумма вклада превышает установленный максимальный предел 10 и 5 миллионов тенге, таких вкладчиков 52, у которых сумма сверхгарантирована, эти вкладчики будут включены в четвертую очередь, и причитающуюся сумму уже будут получать от ликвидационной комиссии", - сказал Б. Когылов.





По его словам, после того временная администрация "Казинвестбанка" закончит свою работу, будет создана ликвидационная комиссия, и в ее рамках будет определена очередность выплат.





Общая сумма гарантийного возмещения составляет порядка 768 млн тенге.

Что касается сроков выплат, то глава КФГД отметил, что отправной точкой в данном случае является решение суда.





"Как только решение суда вступит в законную силу, фонд гарантирования может приступать к своим процедурам. После 14 дней после вступления в законную силу решения суда мы будем проводить конкурс и выбирать банк-агент", - подчеркнул Б. Когылов.





Срок выплаты с моменты подачи заявления вкладчика – 5 дней.





В свою очередь глава временной администрации "Казинвестбанка" банка Джемма Зинуллина отметила, что лишение лицензии не приостанавливает исполнение заемщиков своих обязательств, то есть они должны "гасить" кредиты.





Напомним, Национальный банк РК лишил лицензии АО "Казинвестбанк" на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.



